Bedrijven die met bijna 20 procent op jaarbasis groeien, zijn dun gezaaid. Toch zijn we geen koper van het aandeel van Amazon.

Tot nu kwam de kritiek op de dominante marktpositie van Facebook, Alphabet (Google) en Amazon zelden uit het thuisland. Daar kwam onlangs verandering in. Het Amerikaanse ministerie van Justitie start binnenkort een onderzoek tegen Google en volgens The Wall Street Journal komt ook Amazon onder verscherpt toezicht van de Federal Trade Commission. Die procedure is meestal de voorbode van een formeel onderzoek.

...