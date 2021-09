Beleggers waren de voorbije kwartalen gewend dat Amazon ruimschoots beter deed dan de consensusverwachtingen. Dat was in het tweede kwartaal niet het geval. Door de lockdown in belangrijke afzetmarkten deed e-commerce het in 2020 heel goed terwijl de cloudcomputingtak profiteerde van extra investeringen in IT-infrastructuur om online vergaderen en telewerk soepeler te laten verlopen.

De vergelijking met dezelfde periode vorig jaar was dus lastig. Toch groeide de omzet met 27 procent op jaarbasis naar 113,1 miljard dollar. Dat was netjes de vooropgestelde vork van 110 tot 116 miljard maar wel onder de consensusprognose van 115,2 miljard dollar. Het was de eerste keer in drie jaar dat Amazon de verwachtingen niet kon kloppen. Gezien de omvang van het bedrijf blijft 27 procent niettemin een indrukwekkend groeicijfer.

...

De vergelijking met dezelfde periode vorig jaar was dus lastig. Toch groeide de omzet met 27 procent op jaarbasis naar 113,1 miljard dollar. Dat was netjes de vooropgestelde vork van 110 tot 116 miljard maar wel onder de consensusprognose van 115,2 miljard dollar. Het was de eerste keer in drie jaar dat Amazon de verwachtingen niet kon kloppen. Gezien de omvang van het bedrijf blijft 27 procent niettemin een indrukwekkend groeicijfer. De retailactiviteiten in Noord-Amerika (e-commerce, verkoop van producten van derde partijen, fysieke winkels en abonnementsdiensten) groeiden met 22 procent naar 67,6 miljard dollar en leverden een operationele winst van 3,15 miljard dollar op. De internationale retailomzet steeg met 36 procent naar 30,7 miljard dollar. De activiteit was voor het vijfde opeenvolgende kwartaal winstgevend, maar de marge blijft met 1,2 procent laag.De omzet van de cloudafdeling Amazon Web Services (AWS) steeg met 37 procent naar 14,8 miljard dollar, boven de verwachte 14,2 miljard. Dat is beter dan in het eerste kwartaal toen AWS met 32 procent groeide. Met een operationele winst van 4,19 miljard dollar tekende AWS voor 54 procent van het groepstotaal (7,7 miljard). De operationele marge daalde wel van 30,8 naar 28,3 procent. Netto verdiende Amazon 7,78 miljard dollar (+48%) of 15,12 dollar per aandeel. De prognoses voor het lopende kwartaal vielen tegen. Het omzetcijfer van 106 tot 112 miljard dollar impliceert een stijging met 10 tot 16 procent op jaarbasis. De consensusverwachting bedroeg echter 119,2 miljard dollar of een groei met 23 procent. De verwachting voor de operationele winst bedraagt 2,5 tot 6 miljard dollar, lager dan het cijfer van het derde kwartaal in 2020 (6,2 miljard). De operationele kasstroom steeg met 16 procent naar 59,3 miljard dollar, maar de vrije kasstroom viel met 62 procent terug naar 12,1 miljard dollar. Dat heeft te maken met een tijdelijke stijging van de kosten. Amazon investeerde ook fors in personeel. De groep telt nu 1,33 miljoen werknemers of 52 procent meer dan een jaar eerder. Door de schaarste op de arbeidsmarkt moest Amazon eerder dan verwacht de lonen verhogen. De coronagerelateerde kosten bedroegen 1,5 miljard dollar. Amazon gaf de voorbije twaalf maanden 54,5 miljard dollar uit of 74 procent meer dan een jaar eerder. Het aantal distributiecentra zal de komende jaren fors worden verhoogd. Amazon wil de beschikbare oppervlakte met meer dan 40 procent uitbreiden. Ook bij AWS komen er datacenters bij. De streamingdivisie werd versterkt met de aankoop van filmstudio MGM holdings. Daarvoor legde het bedrijf bijna 8,5 miljard dollar op tafel. Amazon kreeg in Europa een boete van 746 miljoen dollar voor het schenden van de privacyregels. Het bedrijf gaat in beroep. Het tweede kwartaal was ook het laatste met Jeff Bezos aan het hoofd van het bedrijf. Hij werd intussen als CEO opgevolgd door Andy Jassy, die voorheen AWS leidde.ConclusieDe lagere kasstromen zijn een gevolg van tijdelijk hogere kosten en hogere kapitaaluitgaven. Ook na corona blijft e-commerce een groeimarkt. Het aandeel bleef de voorbije twaalf maanden stabiel, terwijl omzet en winst wel flink zijn toegenomen. Tegen 29 keer de ebitda en 64 keer de verwachte winst van dit jaar is het aandeel niet goedkoop, maar de waardering ligt wel tussen die van de klassieke retailers en de pure technologiebedrijven.Advies: houden/afwachtenRisico: gemiddeldRating: 2BKoers: 3470,79 dollarTicker: AMZN USISIN-code: US6516391066Markt: NasdaqBeurskapitalisatie: 1758 miljard dollarK/w 2020: 83Verwachte k/w 2021: 65Koersverschil 12 maanden: -3%Koersverschil sinds jaarbegin: +7%Dividendrendement: -