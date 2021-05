Amazon realiseert aanhoudend hoge groei, maar dat leidt niet tot nieuwe recordkoersen.

Amazon combineert retail, e-commerce en cloudcomputing. Dat blijkt in coronatijden een uitstekend recept voor hoge groei. Met de aankoop van de filmstudio MGM Holdings voor 8,45 miljard dollar wordt ook de streamingdivisie uitgebreid. De groepsomzet klom tussen januari en maart met 43,8 procent op jaarbasis naar 108,52 miljard dollar. Amazon had een cijfer tussen 100 en 106 miljard dollar vooropgesteld en de consensusverwachting lag op 105 miljard. Positieve wisselkoersverschillen waren goed voor 2,1 miljard dollar, maar ook zonder het valuta-effect was er een groei met 41 procent. Amazon had voor het eerste kwartaal een operationele winst tussen 3 en 6,5 miljard dollar vooropgesteld. Het middelpunt van die vork (4,75 miljard) lag toen onder de consensusprognose van 5,8 miljard. Maar Amazon deed naar goede gewoonte een stuk beter en boekte een operationele winst van 8,87 miljard dollar. Dat was ruim dubbel zo hoog als in het eerste kwartaal van vorig jaar (4 miljard dollar) en goed voor een operationele marge van 8,2 procent. Voor het lopende kwartaal zijn de prognoses van Amazon met 4,5 tot 8 miljard dollar weer aan de conservatieve kant. De consensusprognose bedraagt 7 miljard dollar. Het verwachte omzetcijfer van 110 tot 116 miljard dollar ligt wel boven de consensusprognose (108 miljard). Bij een stabiele marge zou de operationele winst dit kwartaal tussen 9 en 9,5 miljard dollar uitkomen. Amazon verdiende in het eerste kwartaal netto 8,1 miljard dollar of 15,79 dollar per aandeel. De omzet van de cloudafdeling Amazon Web Services (AWS) steeg met 32 procent naar 13,5 miljard dollar. Dat is beter dan in het vierde kwartaal (+28%). AWS heeft een marktaandeel van 40 procent in de publieke cloud en is in dat segment de marktleider. De groeivooruitzichten zijn gunstig. Veel bedrijven grijpen de coronacrisis aan om hun IT-infrastructuur te upgraden. De operationele winst van AWS bedroeg 4,16 miljard dollar, of 47 procent van het groepstotaal. Met een marge van 30,8 procent is AWS de meest winstgevende afdeling. De omzet uit de retailactiviteiten (e-commerce, verkoop van producten van derden, winkels en abonnementsdiensten) in Noord-Amerika groeide met 40 procent naar 64,4 miljard dollar en leverde een marge van 5,4 procent op. De internationale retailomzet ging er met 60 procent op vooruit naar 30,65 miljard dollar en leverde een operationele winst van 1,25 miljard dollar op (marge 4,1%). Tijdens de voorbije drie kwartalen lagen de coronagerelateerde kosten telkens tussen 2 en 4 miljard dollar. Niet alleen de coronatesten zijn duur, maar er is ook extra personeel nodig om alle orders te verwerken. Het werktempo in de opslagplaatsen ligt wegens de verplichte afstandsregels lager dan normaal. De corona-uitgaven zullen in het lopende kwartaal afnemen naar 1,5 miljard dollar. Amazon realiseerde de voorbije twaalf maanden een vrije kasstroom van 26,4 miljard dollar. De groep beschikt over een nettocashpositie van iets minder dan 50 miljard dollar. Toch hoeven beleggers nog niet meteen op een dividend te hopen, want de activiteiten zijn vrij kapitaalintensief.ConclusieDe kwartaalcijfers bevestigden dat Amazon operationeel sterk blijft presteren. Er is nog groeipotentieel. De marktomstandigheden zijn gunstig voor e-commerce en cloudcomputing. Amazon oogt duur, maar gezien de hoge groei valt de waardering mee. Het aandeel kon geen nieuwe top neerzetten en dat is meestal een oranje knipperlicht. Het toegenomen inflatierisico en de opwaartse rentedruk zijn niet gunstig voor groeiaandelen. Advies: houden/afwachtenRisico: gemiddeldRating: 2BKoers: 3259,05 dollarTicker: AMZN USISIN-code: US6516391066Markt: NasdaqBeurskapitalisatie: 1644 miljard dollarK/w 2020: 77Verwachte k/w 2021: 45Koersverschil 12 maanden: +34%Koersverschil sinds jaarbegin: 0%Dividendrendement: -