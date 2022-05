Amazon had met een omzetprognose van 112 tot 117 miljard dollar de lat voor het eerste kwartaal erg laag gelegd. De omzet van de retail- en cloudgroep lag met 116,4 miljard dollar 7,3 procent hoger dan een jaar eerder. De groei was sinds de dotcomcrisis van 2001 niet meer zo laag. Amazon had ook nooit eerder twee opeenvolgende kwartalen met een groeicijfer van minder dan 10 procent.

De terugkeer naar fysieke winkels na de lockdowns ging ten koste van de onlinewinkels. Daarnaast had Amazon te lijden onder de dure dollar. De impact werd becijferd op 1,8 miljard dollar, waardoor de omzetgroei zonder wisselkoersverschillen op 9 procent zou zijn uitgekomen. De operationele winst op groepsniveau daalde naar 3,67 miljard dollar, tegenover 8,9 miljard dollar een jaar eerder. Daardoor kromp de operationele marge naar amper 3,2 procent, tegenover 8,2 procent vorig jaar.

Het verschil tussen de afdelingen was wel groot, met een sterke prestatie van de cloudafdeling Amazon Web Services (AWS). De retailtak (e-commerce, verkoop van producten van derde partijen, fysieke winkels en abonnementsdiensten) liet het afweten. De omzet van de Noord-Amerikaanse retailactiviteiten klom met 8 procent naar 69,2 miljard dollar. De afdeling boekte wel een fors operationeel verlies van 1,57 miljard dollar. De internationale retailomzet daalde met 6 procent naar 28,8 miljard dollar en dook 1,28 miljard dollar in het rood. Amazon schrijft deze tegenvallende prestatie toe aan de hoge kosteninflatie. Die uit zich vooral in hogere uitgaven voor lonen en transport, maar ook de problemen met de toelevering slepen aan. Het management schat de impact van de hogere kosten op 4 miljard dollar. Amazon nam al maatregelen om de hoge kosten te compenseren. Zo werden in het eerste kwartaal de tarieven voor Amazon Prime verhoogd van 119 naar 139 dollar per jaar. Dit premiumlidmaatschap geeft onder meer recht op levering van bestelde goederen binnen 24 uur. Vorige maand verhoogde Amazon de vergoeding die derde partijen moeten betalen met 5 procent. Het gaat om meer dan 2 miljoen klanten die de opslagplaatsen en logistieke diensten van Amazon gebruiken om hun goederen te verkopen. De inkomsten uit advertenties stegen met 23 procent naar 7,9 miljard dollar, maar lagen wel onder de verwachte 8,2 miljard dollar. De omzet van AWS steeg met 36,6 procent naar 18,44 miljard dollar. AWS realiseerde ook een operationele winst van 6,52 miljard dollar (+56,6%) waarmee de verliezen van de retailactiviteiten werden gecompenseerd. Op groepsniveau was er een nettoverlies van 3,84 miljard dollar of 7,56 dollar per aandeel, tegenover een winst van 8,1 miljard dollar een jaar eerder. Dat heeft te maken met een minwaarde van 7,6 miljard dollar op de participatie in Rivian, de producent van elektrische bestelbusjes. Rivian zag zijn marktwaarde in het eerste kwartaal ruim halveren. De groep zal dit jaar maar 25.000 voertuigen produceren terwijl in aanloop naar de beursgang van vorig jaar 50.000 werd vooropgesteld. Ook de prognoses voor het lopende kwartaal bleven achter op de verwachtingen. Amazon mikt op een omzet tussen 116 en 121 miljard dollar. De consensusverwachting lag op 125,4 miljard dollar. Het operationeel resultaat zal tussen -1 miljard en + 3 miljard dollar uitkomen, flink onder de verwachte 6,8 miljard dollar.ConclusieHet kwartaalrapport van Amazon bevatte weinig elementen om beleggers vrolijk te maken. Op korte termijn zit er bovendien geen beterschap aan te komen, al wordt de vergelijkingsbasis in de tweede jaarhelft wel gemakkelijker. In afwachting blijft de cloudafdeling het lichtpunt van de groep. Het aandeel is sinds de top met meer dan 40 procent gedaald, maar ook de winstschattingen gingen omlaag. Daardoor is Amazon nog altijd niet goedkoop.Advies: houden/afwachtenRisico: gemiddeldRating: 2B Koers: 2123,25 dollarTicker: AMZN USISIN-code: US6516391066Markt: NasdaqBeurskapitalisatie: 1007 miljard dollarK/w 2021: 32Verwachte k/w 2022: 36Koersverschil 12 maanden: -34%Koersverschil sinds jaarbegin: -37%Dividendrendement: -