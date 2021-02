Er viel opnieuw weinig af te dingen op de kwartaalcijfers van Amazon. De omzet en de operationele winst kwamen boven de eigen verwachtingen uit.

De aandacht ging vooral naar de cijfers van de cloudafdeling, Amazon Web Services (AWS), en de winstverwachtingen voor het lopende kwartaal. Die konden niet iedereen overtuigen, hoewel de eigen prognoses de voorbije kwartalen telkens te conservatief bleken.

De groepsomzet steeg in het vierde kwartaal met bijna 44 procent op jaarbasis naar 125,6 miljard dollar, het hoogste groeicijfer in tien kwartalen. Amazon had tussen 112 en 121 miljard dollar vooropgesteld, de consensusverwachting was 120 miljard. Door het succes van Amazon Prime nam ook de winstgevendheid toe. De operationele winst klom met 77 procent op jaarbasis naar 6,9 miljard dollar.De omzet van AWS groeide met 28 procent op jaarbasis naar 12,8 miljard dollar. AWS doet het daarmee minder goed dan het Azure-cloudplatform van Microsoft (+48%). Het marktaandeel van Amazon in de publieke cloud (online-opslag van gegevens) ligt wel bijna dubbel zo hoog. De operationele winst van AWS klom naar 3,6 miljard dollar (+37%). Hoewel AWS voor minder dan 10 procent van de omzet instaat, tekent de afdeling wel voor meer dan de helft van de operationele winst van de groep. De jaarcijfers lieten eenzelfde beeld zien. Er was 386,1 miljard dollar omzet (+38%). De operationele winst lag met 22,9 miljard ruim de helft hoger lag dan een jaar eerder. AWS groeide met 30 procent en stond in voor 60 procent van de operationele groepswinst. Ook de retailactiviteiten (e-commerce, verkoop van producten van derde partijen, fysieke winkels en abonnementsdiensten) lieten in alle regio's groei optekenen. Amazon mikt voor het lopende eerste kwartaal op 100 tot 106 miljard dollar omzet. Voor de operationele winst verwacht Amazon 3 en 6,5 miljard dollar, tegenover een consensusprognose van 5,8 miljard. Amazon wil extra winst halen door de logistieke en transportprocedures efficiënter te laten verlopen. In de vorige twee kwartalen waren er 4 miljard dollar extra coronakosten, zoals testen voor het personeel en een tragere orderverwerking door de coronamaatregelen. Die kosten zouden dit kwartaal beperkt blijven tot 2 miljard dollar. Amazon realiseerde over het boekjaar 2020 een vrije kasstroom van iets meer dan 31 miljard dollar, tegenover 25,8 miljard in 2019. Aan het einde van het vierde kwartaal had Amazon 84,4 miljard dollar in cash en kortetermijnliquiditeiten, tegenover 55 miljard een jaar eerder. Oprichter Jeff Bezos kondigde aan dat hij zijn pet van CEO later dit jaar inruilt voor die van voorzitter. Het is geen slechte zaak dat Bezos wat minder in de kijker zal lopen, nu big tech in de Verenigde Staten onder vuur ligt wegens de dominante marktpositie. Bezos verkocht vorig jaar voor meer dan 10 miljard dollar aandelen, maar heeft nog altijd een belang van 10,6 procent in het bedrijf dat hij in 1997 naar de beurs bracht tegen 18 dollar per aandeel. De beurswaarde is in die periode met een factor 186 gestegen. Andy Jassy, die nu de cloudafdeling AWS leidt, volgt Besos op.ConclusieEen hoger dan verwachte groei leidde voor het tweede kwartaal op rij niet tot bijkomende koerswinsten. Dit kan een teken zijn dat de markt meent dat de waardering tegen een plafond botst. Amazon is in absolute termen duur, maar tegenover andere technologiebedrijven is de waardering in verhouding tot de groei niet buitensporig hoog. Toch zouden we een correctie afwachten vooraleer het aandeel te kopen.Advies: verkopenRisico: gemiddeldRating: 3BKoers: 3276 dollarTicker: AMZN USISIN-code: US6516391066Markt: NasdaqBeurskapitalisatie: 1650 miljard dollarK/w 2020: 78Verwachte k/w 2021: 70Koersverschil 12 maanden: +53%Koersverschil sinds jaarbegin: +1%Dividendrendement: -