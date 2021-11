Met het opgehaalde bedrag kan topman Mike McGarrity voor het eerst voluit aan de slag om de broodnodige commerciële versnelling te realiseren.

Het Belgische diagnosticabedrijf MDxHealth haalde vorige week 45 miljoen dollar op via de beursgang op Nasdaq. Er werden 3,75 miljoen American Depositary Shares (ADS) uitgegeven tegen 12 dollar per ADS. Eén ADS stemt overeen met tien gewone aandelen. Omgerekend geeft dat een uitgifteprijs van 1,2 dollar of 1,038 euro per aandeel. Dat is een aanvaardbare korting van zo'n 11 procent op de slotkoers voor de beursgang. In januari gaf MDxHealth al 27,78 miljoen aandelen uit tegen 0,9 euro per aandeel, toen met 10 procent korting. Op 30 september bedroeg de kaspositie 24,9 miljoen dollar. Inclusief de opbrengst van de beursgang beschikt MDxHealth over zo'n 65 miljoen dollar cash. Op basis van het huidige kasverbruik volstaat dat tot in de eerste helft van 2024. Naar MDxHealth-normen is dat een eeuwigheid, die topman Mike McGarrity eindelijk financiële ademruimte geeft om alle beschikbare groeicilinders aan te spreken. In eerste instantie gaat het om de verdere commercialisatie van de Confirm-MDx-test en de Select-MDx-test voor prostaatkanker. De volumegroei blijft sinds de uitbraak van de pandemie lastig. Tegenover het derde kwartaal van 2020 klom het volume van Confirm-MDx met een bescheiden 4 procent tot 3748 testen. Dat betekent wel een lichte terugval tegenover het eerste (3913 testen) en het tweede kwartaal (4065 testen). Na negen maanden is er een toename met 4,3 procent tot 11.726 testen. Bij Select-MDx was er tegenover het derde kwartaal van 2020 een daling met 1 procent tot 3218 testen. Na negen maanden is er een stijging met 5,6 procent tot 10.269 testen. Wel positief is dat de omzetgroei opnieuw groter was dan de volumegroei: +23 procent tot 5,5 miljoen dollar. In de eerste jaarhelft nam de groepsomzet op basis van een volumegroei voor Confirm-MDx met 4 procent en voor Select-MDx 9 procent toe tot 10,5 miljoen dollar.De belangrijkste katalysator op korte termijn moet de goedkeuring van de Amerikaanse publieke ziekteverzekering Medicare worden voor een terugbetalingsvergoeding voor Select-MDx. Eerder dit jaar was er daarvoor een positieve aanbeveling. De goedkeuring moet in 2022 tot een aanzienlijke commerciële versnelling van de volumes en de prijs per verkochte test leiden. Een tweede groeicilinder is de verbreding van het testmenu de komende jaren, door de lancering van de actieve opvolging (AS-MDX) en Monitoring-MDX voor prostaatkanker, twee testen die het behandelingstraject van een patiënt met een positieve biopsie zullen ondersteunen. Op die manier zal MDxHealth als enige diagnosticabedrijf een diagnostische test aanbieden in elke fase van het ziekteproces. Na een marktstudie lanceerde MDxHealth in juni al een urinewegeninfectietest (UTI) bij de urologenklanten. De test moet vanaf 2022 de brutomarge verhogen en wordt de derde groeicilinder. In de marge van de update over het derde kwartaal werd de benoeming van Don Hardison tot de raad van bestuur aangekondigd. Hij heeft een uitgebreid trackrecord en netwerk in de diagnosticasector.ConclusieHet aandeel van MDxHealth viel sinds de Amerikaanse beursgang terug. De uitgifteprijs mocht wat hoger zijn geweest, maar we zijn positief verrast door het opgehaalde bedrag. Daarmee kan topman McGarrity voor het eerst voluit aan de slag om de broodnodige commerciële versnelling te realiseren die het bedrijf richting break-even kan doen groeien. We wachten af, maar sluiten bij een forse koersopstoot in het geval van een positieve terugbetalingsbeslissing voor Select-MDx een gedeeltelijke verkoop in de voorbeeldportefeuille niet uit. Advies: koopwaardigRisico: hoogRating: 1CKoers: 1,00 euroTicker: MDXH BBISIN-code: BE0003844611 Markt: Euronext BrusselBeurskapitalisatie: 156 miljoen euroK/w 2020: -Verwachte k/w 2021: -Koersverschil 12 maanden: +24%Koersverschil sinds jaarbegin: +7%Dividendrendement: -