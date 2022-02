De prijzen voor lithium zijn het voorbije jaar ruim vervijfvoudigd of meer.

Het Nederlandse materialenbedrijf Advanced Metallurgical Group (AMG) heeft de wind in de rug dankzij de stijgende prijzen voor lithium, een grondstof die steeds belangrijker wordt door de elektrificatie van transport en wonen en het toenemende gebruik van batterijen. De prijzen voor verschillende vormen van lithium zijn het voorbije jaar vervijfvoudigd of meer. Dankzij de stijgende prijzen heeft de materialengroep al twee keer in korte tijd haar vooruitzichten voor de bedrijfskasstroom (ebitda) voor 2022 verhoogd van 150 naar 225 miljoen dollar. De lithiummarkt zal volgens analisten nog enkele jaren krap blijven. Het huidige aanbod is goed voor de helft van de verwachte vraag in 2030. AMG heeft een ambitieus uitbreidingsplan voor zijn lithiumactiviteiten. Om die te begrijpen is een kort overzicht van de lithiumwaardeketen nodig. Het lithium dat uit de grond komt, heet spodumeen. Dat moet door verschillende verwerkingsstappen voordat het in een batterij kan worden gebruikt. Die batterijwaardige vorm heet lithiumhydroxide. Voorlopig is AMG enkel actief in het eerste deel van de waardeketen. Het ontgint spodumeen in Brazilië. Daar wil het de capaciteit opdrijven van 90 naar 130 kiloton per jaar. Daarbovenop wil het in Duitsland een nieuwe fabriek bouwen om hydroxide te maken. De eerste module van die fabriek zal jaarlijks 20 kiloton produceren en zou tegen eind 2023 operationeel moeten zijn. Daarmee zou AMG een van de eerste producenten van lithiumhydroxide in Europa zijn. Voor die uitbreidingsplannen heeft AMG al de nodige financiering opgehaald. Na 2023 wil het nog vier hydroxidemodules in Duitsland bijbouwen om tot 100 kiloton hydroxide per jaar te komen. Daarnaast wil het in Brazilië een fabriek bouwen die de spodumeen verwerkt tot basislithium. Dat gebeurt nu nog in China. Om al die plannen uit te voeren, heeft AMG zijn lithiumactiviteiten onder een aparte entiteit gebracht. Het weegt verschillende opties af voor de verdere financiering. Een daarvan is om de lithiumactiviteiten apart naar de beurs brengen. Een andere optie is om voor de uitbreidingen van na 2023 strategische partners te zoeken. Een derde optie is om ze volledig zelf te financieren. Als de lithiumprijzen op de huidige niveaus blijven, moeten de kasstromen daaruit dat toelaten. Die financieringsknoop wil het op de algemene vergadering in mei doorhakken. De meerwaarde van de lithiumactiviteiten zal ermee naar boven komen.AMG heeft nog drie andere segmenten. De eerste is Clean Energy Materials. Daar maakte lithium deel van uit, naast vanadium. Dat wordt gebruikt in de olieraffinage. Wanneer dat daar helemaal is opgebruikt, recycleert AMG het zodat het opnieuw kan worden gebruikt in onder meer de productie van staal. AMG heeft daarvoor een recyclagefabriek in het Amerikaanse Ohio waarvan het de capaciteit dit jaar zal verdubbelen. Die uitbreiding is ook al gefinancierd. De derde belangrijke afdeling, Critical Material Technologies, voorziet in hoogoventechnologie en materialen voor onder meer de ruimte- en luchtvaartsector. De laatste tak, Critical Minerals, is de mineraalverwerking waarmee AMG wereldleider is in de verwerking van grafiet of een belangrijke leverancier van de brandvertrager antimoon.ConclusieMet de uitbreidingsplannen voor lithium schrijft AMG een mooi groeiverhaal. Als de lithiummarkten de komende jaren krap blijven, is er nog opwaarts potentieel. De markt begint dat de jongste weken te zien, maar in vergelijking met andere lithiumspelers noteert AMG nog tegen een aantrekkelijke waardering. We starten met de actieve opvolging. Advies: koopwaardigRisico: hoogRating: 1CKoers: 31,52 euroTicker: AMG NAISIN-code: NL0000888691Markt: Euronext AmsterdamBeurskapitalisatie: 1 miljard euroK/w 2021: 45Verwachte k/w 2022: 11Koersverschil 12 maanden: +14%Koersverschil sinds jaarbegin: +11%Dividendrendement: -