Die overname van Tradin Organic heeft Amsterdam Commodities een nieuwe dimensie gegeven. De internationale speler in landbouwgrondstoffen ziet een eind komen aan de stagnerende omzet van de voorbije jaren.

Amsterdam Commodities- afgekort Acomo - is een nichespeler en een geval apart. De beurskoers beweegt ook vaak vrij onafhankelijk van de indexen. Amsterdam Commodities bestaat al meer dan een eeuw. Tot de jaren vijftig was het een van de grootste plantagebedrijven van Europa, vandaag is het een internationale speler in landbouwgrondstoffen. Acomo is de moedermaatschappij van een internationale groep van ondernemingen die landbouwproducten inkopen, behandelen, verhandelen, verwerken, verpakken en verdelen. Het assortiment omvat meer dan 600 producten die in meer dan 100 landen worden verdeeld. Tot vorig jaar waren er vier divisies. Bijna de helft van de omzet kwam van de afdeling Specerijen en noten. Een tweede divisie, toen goed voor een derde van de omzet, is de afdeling Eetbare zaden. Thee, de derde divisie, leverde zowat 20 procent van de omzet. Tot slot is er nog de minder belangrijke afdeling Voedingsingrediënten. Daar is sinds november de afdeling Biologische voedingsingrediënten bij gekomen, na de overname van Tradin Organic, een wereldwijde koploper in het segment van de organische ingrediënten. Acomo heeft een sterke traditie in fusies en overnames. Het laat die overgenomen bedrijven zo zelfstandig mogelijk voortwerken en ondersteunt de toekomstige groei financieel. Tradin Organic heeft zijn omzet sinds 2008 verzevenvoudigd. De acquisitie komt niets te vroeg voor Acomo, want de voorbije jaren stagneerden de omzet en de winst, met vorig jaar een omzet van 707,4 miljoen euro (tegenover 709,7 miljoen in 2017) en een bedrijfskasstroom van 49,9 miljoen euro (tegenover 52,1 miljoen in 2017).Daar komt na de overname van Tradin Organic zeker verandering in. Dat blijkt al uit de halfjaarcijfers. De groepsomzet springt van 356,8 miljoen naar 620,2 miljoen euro. Dat is een stijging van 73,8 procent en zo'n 3 procent boven de analistenconsensus. 235,6 miljoen euro van de hogere omzet (89%) is afkomstig van Tradin Organic. Daarmee is de afdeling Biologische voedingsingrediënten meteen de grootste van de groep, met een bijdrage van 38 procent aan de groepsomzet. De bedrijfskasstroom (ebitda) ging met 88 procent vooruit, van 28,4 naar 53,4 miljoen euro. 17,6 miljoen euro daarvan (88%) is rechtstreeks het gevolg van de overname van Tradin Organic.Toch levert de nieuwe divisie niet de grootste bijdrage aan de ebitda (33%). De afdeling Specerijen en noten doet met 19,9 miljoen euro of 37 procent nog een stukje beter. De ebitda-marge van die divisie ligt met 10,2 procent een stuk boven de 7,5 procent van de nieuwe aanwinst. De nettowinst ging er een fraaie 76 procent op vooruit, van 16,3 naar 28,6 miljoen euro. De winst per aandeel steeg slechts van 0,66 naar 0,97 euro per aandeel, vanwege de kosten die verbonden waren aan de grootste overname.Traditioneel keert Acomo zowat 80 procent van zijn winst uit aan de aandeelhouders. Dat leverde in 2019 nog een brutodividend van 1,1 euro per aandeel op. Over het boekjaar 2020 werd dat dividend teruggeschroefd tot 0,4 euro per aandeel bruto, om de schuldpositie na de overname van Tradin Organic niet te fors te laten oplopen. Ook over het boekjaar 2021 zal Acomo om die reden geen interim-dividend uitkeren.Die overname van Tradin Organic heeft Acomo een nieuwe dimensie gegeven. We verwachten dit jaar een winst per aandeel in de buurt van 2 euro. Daarom is het aandeel een kanshebber, tegen 11,5 keer de verwachte winst voor 2021 en een verwachte verdere groei in de jaren die volgen. Vandaar het positieve advies. Advies: koopwaardigRisico: gemiddeldRating: 1B Koers: 23,45 euroTicker: ACOMO NAISIN-code: NL0000313286Markt: Euronext AmsterdamBeurskapitalisatie: 693 miljoen euroK/w 2020: 17Verwachte k/w 2021: 11,5Koersverschil 12 maanden: +27%Koersverschil sinds jaarbegin: +12%Dividendrendement: -