AngloGold Ashanti heeft zijn afhankelijkheid van Zuid-Afrika, met zijn hoge productiekosten, de jongste jaren afgebouwd. Maar het risicoprofiel van de groep blijft bovengemiddeld.

AngloGold Ashanti is de derde grootste gouddelver ter wereld, met in 2018 een output van 3,4 miljoen troy ounce. De groep houdt zich voorlopig afzijdig in de consolidatiegolf waarin onder meer Barrick, Newmont en Goldcorp een hoofdrol spelen. Het aandeel was lang een achterblijver, maar presteert sinds vorig najaar een stuk beter dan de Van Eck Gold Miners-index, die de beursprestatie van een korf goudmijnaandelen weerspiegelt.

