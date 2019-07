AngloGold Ashanti noteert met een flinke korting tegenover het sectorgemiddelde. Daar hoopt het mijnbedrijf met de verkoop van de Zuid-Afrikaanse activa eindelijk een einde aan te maken.

Het was geen grote verrassing toen AngloGold Ashanti aankondigde de resterende Zuid-Afrikaanse mijnen te willen verkopen. Het aandeel van de activa uit het voormalige thuisland in de groepsproductie was vorig jaar al afgenomen naar 17 procent en daalde in het eerste kwartaal van 2019 verder naar 12 procent. Na een herstructurering werden Moab Khotsong en Kopanang vorig jaar verkocht aan respectievelijk Harmony en een Chinese investeerder. Naast enkele open-pit-mijnen bleef daarmee enkel Mponeng over. Dat is de diepste goudmijn ter wereld waar ertsen tot 4 kilometer onder de grond worden ontgonnen. Mponeng en de andere Zuid-Afrikaanse activa produceerden in 2018 bijna 500.000 troy ounce goud. Een jaar daarvoor was dat nog bijna het dubbele. In het eerste kw...