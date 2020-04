AngloGold Ashanti was tussen 2013 en 2017 verlieslatend, maar maakt sinds 2018 opnieuw winst De gouddelver heeft een sterk 2019 achter de rug en zal zich terugtrekken uit Zuid-Afrika en de vrijgekomen middelen elders investeren. Productieonderbrekingen als gevolg van het coronavirus zijn een extra factor van onzekerheid nu het management amper enkele weken na de publicatie van de jaarcijfers de prognoses voor 2020 al moest intrekken.

Eerder dit jaar verkocht AngloGold de resterende Zuid-Afrikaanse activa aan Harmony voor 300 miljoen dollar dat in verschillende fases wordt betaald. Ook Sadiola in Mali werd verkocht aan Allied Gold voor 52,5 miljoen dollar. Het zijn kapitaalintensieve mijnen met een hoge kostenstructuur. Na de verkoop heeft AngloGold nog elf operationele mijnen in acht landen. Vorig jaar bedroeg de output 3,28 miljoen troy ounce goud. Dat is 4 procent minder dan een jaar eerder, maar niettemin is AngloGold nog altijd de derde grootste beursgenoteerde gouddelver, na Barrick en Newmont. Afrika staat in voor bijna de helft van die productie (1,54 miljoen troy ounce) met mijnen in Tanzania, Guinea, Ghana en de Democratische Republiek Congo. De mijnen op het Amerikaanse continent staan in voor 710.000 troy ounce, gevolgd door Australië (614.000) en Zuid-Afrika (419.000). Die laatste bijdrage valt weg zodra de verkoop aan Harmony is gefinaliseerd. Dat wordt grotendeels gecompenseerd door de Obuasi-mijn in Ghana die na enkele jaren van inactiviteit nieuw leven werd ingeblazen. De eerste fase is al afgerond en in december ging de productie van start. Eind dit jaar moet ook de tweede fase afgerond zijn en zal de mijn gedurende de eerste tien jaar 350.000 tot 400.000 troy ounce goud produceren tegen productiekosten die flink onder het groepsgemiddelde liggen. Bij de Zuid-Afrikaanse mijnen was dit net omgekeerd. AngloGold mikte voor dit jaar op een output tussen 3,05 en 3,3 miljoen troy ounce. Door het coronavirus zijn de mijnen in Brazilië, Argentinië en Zuid-Afrika al stilgelegd en mogelijk volgen nog andere locaties. Daardoor zag het management zich genoodzaakt de productieprognose in te trekken. De geplande kapitaaluitgaven blijven behouden. AngloGold geeft prioriteit aan het verhogen van de reserves, want die liggen met 28 miljoen troy ounce in verhouding tot de output een stuk lager dan bij Newmont en Barrick.De gemiddeld ontvangen goudprijs steeg in 2019 op jaarbasis met 10 procent naar 1387 dollar. Tijdens het eerste kwartaal van dit jaar is de prijs verder gunstig geëvolueerd. De aangepaste bedrijfswinst of ebitda steeg met 16 procent naar 1,72 miljard dollar en de vrije kasstroom klom 90 procent tot 127 miljoen dollar. Per aandeel steeg de aangepaste nettowinst naar 1,8 dollar tegenover 0,73 dollar een jaar eerder. De nettoschuld werd teruggebracht naar 1,58 miljard dollar of 0,9 keer de ebidta. Na de mijnsluitingen heeft AngloGold in maart uit voorzorg de beschikbare kredietfaciliteit opgenomen (1,4 miljard dollar), omdat in de loop van deze maand een uitstaande lening van 700 miljoen dollar moet worden terugbetaald. Het dividend werd met ruim de helft verhoogd en bedraagt nu 0,11 dollar per aandeel.ConclusieDe impact van het coronavirus is hoe dan ook maar tijdelijk, want de ertsen kunnen ook later nog worden ontgonnen en met wat meeval tegen hogere prijzen. In productiekosten, groei en reserves scoort Anglogold Ashanti minder goed dan Newmont en Barrick. Daar tegenover staat dat ook de waardering een stuk lager ligt. We gaan vooralsnog uit van een beperkte impact op de productie die gecompenseerd kan worden door hogere goudprijzen.Advies: koopwaardigRisico: hoogRating: 1CKoers: 17,36 dollarTicker: AU USISIN-code: US0351282068Markt: NYSEBeurskapitalisatie: 7,4 miljard dollarK/w 2019: 9,5Verwachte k/w 2020: 9Koersverschil 12 maanden: +33%Koersverschil sinds jaarbegin: -22%Dividendrendement: 0,6%