Apple pakte opnieuw uit met een uitstekend kwartaal. In alle productcategorieën en geografische segmenten zette het nieuwe records neer. Van januari tot maart, het tweede kwartaal van het fiscaal boekjaar 2021, klom de omzet met bijna 54 procent op jaarbasis naar 89,58 miljard dollar. Dat was meer dan 12 miljard dollar boven de consensusprognose, terwijl vorig jaar verschillende fysieke Apple Stores gesloten bleven door de coronamaatregelen. De groei is vooral toe te schrijven aan een hogere productverkoop (+62%). De iPhone-verkoop groeide met 65,5 procent op jaarbasis naar 47,9 miljard dollar. Dat is 53,5 procent van de groepsomzet. Ook de verkoop van de Mac (+70%) en de iPad (+78%) steeg veel harder dan gewoonlijk. Bij de helft van de Mac- en iPad-verkopen gaat het om nieuwe kopers. Dat heeft te maken met het vele thuiswerk en het afstandsonderwijs tijdens de lockdown. Ook het Wearables-segment (onder meer de AirPods, de HomePod en de Apple Watch) presteerde goed met een omzetgroei van 25 procent. De omzet uit diensten steeg met 27 procent naar 16,9 miljard dollar tegenover 24 procent in het eerste kwartaal. Die categorie omvat de klassieke diensten als App Store, Apple Music, Apple Pay en iCloud, en de nieuwere diensten als Apple TV, Arcade, News en Apple Fitness. Apple heeft meer dan 660 miljoen abonnees die minstens één betalende dienst afnemen. Dat is 28 procent meer dan een jaar eerder. Over de eerste jaarhelft van het fiscaal boekjaar kwam de omzet uit op 201 miljard dollar of 33,9 procent meer dan een jaar eerder. Apple geeft geen omzetprognoses voor het derde kwartaal. Het bedrijf gaf mee niet immuun te zijn voor de schaarste in de halfgeleidersector. Apple schat de impact op 3 tot 4 miljard dollar. Ook de winstgevendheid ging de goede richting uit. De brutomarge klom met 4,1 procent op jaarbasis naar 42,5 procent. Apple verdiende netto 23,6 miljard dollar of ruim het dubbele van een jaar eerder. Per aandeel kwam de winst uit op 1,4 dollar tegenover een consensusverwachting van 0,99 dollar. Eerder deze maand startte de rechtszaak die het conflict tussen Apple en Epic Games moet beslechten. Dat is de maker van de populaire game Fortnite. Het conflict gaat over het verplichte gebruik van het betaalsysteem van Apple waarbij appontwikkelaars 30 procent van hun inkomsten moeten afstaan. Apple kan worden gedwongen alternatieve betaalsystemen of zelfs alternatieve app stores toe te laten. Apple realiseerde in de eerste jaarhelft een vrije kasstroom van 57 miljard dollar of 43 procent meer dan een jaar eerder. Daardoor namen ook de liquiditeiten (cash en verhandelbare activa) met 4 procent toe naar 204 miljard dollar. Daar stond een schuld van 122 miljard dollar tegenover, wat een nettocashpositie van 82 miljard dollar oplevert. In het tweede kwartaal keerde Apple ruim 22 miljard dollar uit aan de aandeelhouders onder de vorm van dividenden (3,4 miljard) en de inkoop van eigen aandelen (19 miljard). Het lopende inkoopprogramma wordt uitgebreid met 90 miljard dollar. Apple trekt ook het kwartaaldividend met 7 procent op tot 22 dollarcent per aandeel.ConclusieOperationeel verloopt alles op wieltjes, maar Apple slaagt er al twee opeenvolgende kwartalen niet in om een nieuwe recordkoers neer te zetten, ondanks recordresultaten. Dat is geen goed teken. Apple noteert tegen 25 keer de verwachte winst. Dat is meer dan de helft boven het historisch gemiddelde. De verwachte groei zit al grotendeels in de koers verrekend. De hogere aandeelhoudersvergoedingen vormen een buffer bij koersdalingen. Advies: houden/afwachtenRisico: laagRating: 2AKoers: 127,85 dollarMarkt: NasdaqTicker: AAPL USISIN-code: US0378331005Beurskapitalisatie: 2130 miljard dollarK/w 2020: 39Verwachte k/w 2021: 25Koersverschil 12 maanden: +46%Koersverschil sinds jaarbegin: -4%Dividendrendement: 0,7%