Beleggers reageerden opgelucht op het meest recente kwartaalrapport van het technologiebedrijf. Apple presteerde niet buitengewoon goed, maar investeerders hadden erger verwacht. De dure dollar, de aanslepende handelsoorlog en de hevige concurrentie zijn elementen die voor tegenwind zorgen. Geen van deze factoren is nieuw, zodat investeerders en analisten de lat niet al te hoog hadden gelegd.

Apple realiseerde in de verslagperiode tot eind juni een omzet van 53,81 miljard dollar. Dat was 1 procent meer dan een jaar geleden en ongeveer 500 miljoen dollar boven de consensusverwachting. De iPhone-verkoop heeft het al enkele kwartalen moeilijk. Apple publiceert niet langer individuele verkoopcijfers, maar de omzet van de iPhone-afdeling daalde opnieuw met 12 procent op jaarbasis naar net geen 26 miljard dollar. Het speerpunt van Apple tekent daarmee voor minder dan de helft van de groepsomzet en dat is al van 2012 geleden. De iPhone moet in het hogere marktsegment opboksen tegen Samsung en een aantal Chinese concurrenten. Gezien de hoge prijs heeft Apple het steeds moeilijker om zich staande te houden en op de meeste eindma...