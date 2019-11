Apple heeft een sterk kwartaalrapport afgeleverd. De bezorgdheid over de dure dollar, de aanslepende handelsoorlog en de toenemende concurrentie bleek niet nodig.

Apple is opnieuw het bedrijf met de grootste beurswaarde. Dat is onder meer te danken aan het sterke kwartaalrapport. De groepsomzet van Apple steeg in de drie maanden tot eind september, het vierde kwartaal van het fiscale boekjaar 2019, met 1,8 procent op jaarbasis naar 64 miljard dollar, of ruim 1 miljard dollar boven de consensusverwachting. Door de daling van de operationele uitgaven en een lagere belastingvoet (15,1%) lag ook de winst per aandeel met 3,03 dollar boven de verwachte 2,84 dollar.

...