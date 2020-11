Het lopende kwartaal wordt erg belangrijk. Apple kan zich gezien de extreem hoge waardering geen misstap veroorloven met de nieuwe iPhone.



De lancering van de 5G-versie van de iPhone liep door de coronacrisis vertraging op. Het nieuwe toestel werd eind vorige maand gelanceerd en droeg niet bij aan de resultaten van de drie maanden tot eind september, het laatste kwartaal van het fiscaal boekjaar 2020. In anticipatie op de nieuwe versie maakte de verkoop van bestaande iPhones een stevige duik. Dat werd gecompenseerd door de andere afdelingen, waardoor Apple zowel in omzet als in winst boven de verwachtingen presteerde. De groepsomzet bleef op jaarbasis bijna ongewijzigd op 64,7 miljard dollar (+1%). Dat is 1,4 miljard boven de consensusprognose. De productverkoop (50,1 miljard dollar) daalde met 2,7 procent, maar de dienstenafdeling met onder meer Music, Apple TV+, iCloud, Apple Arcade, Apple Fitness en Apple News groeide met 16,3 procent naar 14,5 miljard dollar. Alle diensten samen hebben 585 miljoen betalende abonnees of 30 procent meer dan een jaar eerder. De brutomarge op groepsniveau bedroeg 38 procent met 67,2 procent voor de dienstenafdeling en 29,7 procent op de producten. De daling van de productverkoop komt volledig op rekening van de iPhone, waarvan de omzet met ruim een vijfde daalde naar 26,4 miljard dollar of 1,3 miljard dollar onder de consensusverwachting. De scherpe omzetdaling in China (-29% naar 7,9 miljard dollar) is ook toe te schijven aan de lagere iPhone-verkoop. De Mac (+23%), de iPad (+46%) en de Wearables (+21%) presteerden boven de verwachtingen. De nettowinst daalde in het vierde kwartaal naar 12,7 miljard dollar (-7,6%), maar de achteruitgang in de winst per aandeel (0,73 dollar) bleef beperkt tot 4 procent. Over het volledige boekjaar steeg de omzet met 5,5 procent naar 274,5 miljard dollar. Het aantal uitstaande aandelen daalde met 4,5 procent, waardoor de winst per aandeel bij gelijkblijvende winstmarges met 10 procent klom naar 3,28 dollar. Prognoses voor het lopende kwartaal en boekjaar kwamen er niet wegens de talrijke onzekerheden. Een nieuwe sluiting van de winkels is niet uitgesloten en bovendien kampt de halfgeleidersector met een tekort aan componenten voor 5G-toestellen. Apple riskeert een slachtoffer te worden van de strijd van de mededingingsautoriteiten tegen Alphabet. Apple krijgt jaarlijks 12 miljard dollar om Google als standaardzoekmachine op alle iPhones te installeren. Dat is ruim een vijfde van de jaarwinst van Apple. De kans bestaat dat die overeenkomst moet worden ontbonden. Apple had aan het einde van het boekjaar toegang tot 192 miljard dollar aan liquiditeiten en investeringen op korte termijn. Daar stond een schuld van 112 miljard dollar tegenover, wat een nettocashpositie van 80 miljard dollar oplevert. Het kwartaaldividend werd opgetrokken naar 20,5 dollarcent per aandeel, goed voor een uitgave van 5 miljard dollar op kwartaalbasis. Samen met 17 miljard dollar aan aandeleninkopen levert dat een aandeelhoudersvergoeding van 22 miljard dollar op. Apple blijft fors inzetten op aandeleninkopen boven de terugbetaling van schulden. In aanloop naar de aandelensplitsing op 28 augustus kon die keuze nog worden gemotiveerd. Tegen de huidige hoge waardering is dat niet logisch.ConclusieHet lopende kwartaal wordt erg belangrijk. Apple kan zich gezien de extreem hoge waardering geen misstap veroorloven met de nieuwe iPhone. Een schaarste aan componenten of een nieuwe coronagolf kan roet in het eten gooien. Apple is tegen 36 keer de winst van het afgelopen boekjaar en meer dan 7 keer de omzet ruim dubbel zo duur in vergelijking met het historisch gemiddelde. Dat beperkt het opwaartse potentieel. Advies: houden/afwachtenRisico: gemiddeldRating: 2BKoers: 120,3 dollarMarkt: NasdaqTicker: AAPL USISIN-code: US0378331005Beurskapitalisatie: 2040 miljard dollarK/w 2020: 36,5Verwachte k/w 2021: 30Koersverschil 12 maanden: +82%Koersverschil sinds jaarbegin: +63%Dividendrendement: 0,7%