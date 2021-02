Sinds 2012 keerde Apple al meer dan 500 miljard dollar aan aandeelhoudersvergoedingen uit.

Apple kon tussen oktober en december, het eerste kwartaal van het fiscaal boekjaar 2021, profiteren van het effect van de iPhone 12. De lancering van de 5G-versie van de iPhone had eerder vertraging opgelopen door de coronacrisis, waardoor er heel wat uitgestelde vraag was. De uitrol van de 5G-netwerken draait in Azië op volle toeren. Apple realiseerde na een tegenvallend vierde kwartaal een omzetgroei met 57 procent in China en 33 procent in Japan.De iPhone had een groot aandeel in de goede kwartaalcijfers en stond in voor bijna 60 procent van de groepsomzet. De kwartaalomzet groeide op jaarbasis met 21 procent naar een recordniveau van 111,4 miljard dollar. De productverkoop (95,7 miljard dollar) groeide met bijna 21 procent tegenover een achteruitgang met 2,7 procent in het vorige kwartaal. De verkoop van iPhones leverde 65,6 miljard dollar op of 17 procent meer dan een jaar eerder. Dat cijfer lag meer dan 5 miljard dollar boven de consensusverwachting. Het groeicijfer zal de komende kwartalen lager uitkomen. De wearables zijn uitgegroeid tot de tweede grootste afdeling in de productengroep met een omzet van 13 miljard dollar, 30 procent meer dan een jaar geleden. Het gaat onder meer over de AppleWatch en de AirPods. De Mac-productlijn presteerde met een omzet van 8,7 miljard dollar (+21%) in lijn met de verwachtingen. De iPad was de snelst groeiende afdeling (+41%) met een omzet van 8,4 miljard dollar. Het totale aantal geïnstalleerde Apple-producten bedraagt 1,65 miljard of 10 procent meer dan een jaar eerder. De omzet uit diensten (AppStore, Music, Apple TV+, iCloud, Apple Arcade, Apple Fitness, Apple News) groeide met bijna een kwart naar 15,8 miljard dollar, een record. Alle diensten samen tellen 620 miljoen abonnees of 29 procent meer dan een jaar eerder. De stijging van de operationele kosten (+11,9%) bleef achter op de omzetgroei, wat de winstgevendheid ten goede kwam. De brutomarge op groepsniveau klom met 1,4 procent naar 39,8 procent. Bij de diensten was de vooruitgang het grootst (+4%) naar 68,4 procent. De productverkoop leverde een marge van 35,1 procent op (+0,9%). De operationele kasstroom lag met 38,8 miljard dollar ruim een kwart hoger dan een jaar eerder. Netto bleef er 28,8 miljard dollar of 1,68 dollar per aandeel over of 35 procent meer dan een jaar eerder. Apple keerde in het eerste kwartaal 30 miljard dollar uit aan aandeelhoudersvergoedingen. Daarbij werd voor 24 miljard dollar aandelen ingekocht terwijl de rest werd uitgekeerd als dividend. De nettocashpositie steeg met 5 procent naar 83,5 miljard dollar. De cashpositie (76,8 miljard) en de waarde van de verhandelbare activa (118,7 miljard) leveren 195,5 miljard dollar aan liquiditeiten op. Daar staat een schuld van 112 miljard dollar tegenover. Dat belette Apple niet de voorbije acht maanden drie keer geld op te halen via de obligatiemarkt. Eerder deze maand ging het om 14 miljard dollar, verdeeld in zes schijven met looptijden tussen vijf en veertig jaar en met een gemiddelde rentevoet van 1,84 procent. Dat kan een indicatie zijn dat de aandeleninkopen zullen worden opgetrokken. Sinds 2012 keerde Apple al meer dan 500 miljard dollar aan aandeelhoudersvergoedingen uit.ConclusieApple heeft een recordkwartaal achter de rug, al zorgt de uitgestelde lancering van de iPhone 12 voor een vertekend beeld. Een goed bedrijf is niet automatisch een goede belegging. We zijn fan van het bedrijf, maar voor het aandeel komen er ondanks de massale aandeleninkopen hopelijk betere instapmomenten. Advies: houden/afwachtenRisico: gemiddeldRating: 2BKoers: 133,19 dollarMarkt: NasdaqTicker: AAPL USISIN-code: US0378331005Beurskapitalisatie: 2256 miljard dollarK/w 2020: 41Verwachte k/w 2021: 30Koersverschil 12 maanden: +62%Koersverschil sinds jaarbegin: +1%Dividendrendement: 0,6%