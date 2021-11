Na de koerscorrectie is er opnieuw ruimte voor een adviesverhoging.

Nadat de grootste staalproducent van de wereld al zijn beste eerste jaarhelft sinds 2008 had neergezet, is het derde kwartaal het tweede beste ooit geworden. De bedrijfskasstroom (ebitda) klom tegenover het tweede kwartaal met 19,9 procent tot 6,1 miljard dollar. Vergeleken met de 901 miljoen van het derde kwartaal van 2020 was er bijna een verzevenvoudiging.

Nadat de grootste staalproducent van de wereld al zijn beste eerste jaarhelft sinds 2008 had neergezet, is het derde kwartaal het tweede beste ooit geworden. De bedrijfskasstroom (ebitda) klom tegenover het tweede kwartaal met 19,9 procent tot 6,1 miljard dollar. Vergeleken met de 901 miljoen van het derde kwartaal van 2020 was er bijna een verzevenvoudiging. De 414 dollar ebitda per ton was een record. Nochtans zakte de hoeveelheid verscheept staal met 8,4 procent tegenover het vorige kwartaal, van 16,1 miljoen tot 14,6 miljoen ton. Dat komt door de terugval in de vraag, vooral van de auto-industrie, productiebeperkingen door de hoge energieprijzen en logistieke vertragingen. Het management verwacht herstel in het vierde kwartaal. Dankzij de stijging van de gemiddelde staalprijzen (+15,7%) en de grotere bijdrage van de mijnafdeling (+29,7% tot 1,15 miljard dollar) ging de omzet in vergelijking met het tweede kwartaal toch 4,6 procent hoger, tot 20,2 miljard. Dat is een stijging met 52,5 procent tegenover het derde kwartaal van 2020. Na negen maanden klom de omzet met 42,7 procent tot 55,8 miljard dollar, wat de ebitda van 2,6 miljard vorig jaar naar 14,4 miljard katapulteerde. Door een hoger dan verwachte toename van het werkkapitaal bleef de daling van de nettoschuld onder de verwachtingen: -1,1 miljard tot 3,9 miljard dollar. In het vierde kwartaal zou het werkkapitaal zakken, net als de al historisch lage nettoschuld. Eind 2019 bedroeg die 9,3 miljard dollar. De staalreus verwacht op jaarbasis een stijging van de wereldvraag naar staal buiten China met 12 à 13 procent. In China zou de vraag dalen door de zwakke vastgoedmarkt. Voor de internationale staalmarkt zal dat weinig gevolgen hebben, door de lokale productiebeperkingen. Door die vooruitzichten kondigde ArcelorMittal alweer een nieuw inkoopprogramma van eigen aandelen van 1 miljard dollar aan. Dat zou uiterlijk in februari 2022 afgerond zijn. Dan zal de groep sinds september 2020 voor 6 miljard dollar aandelen ingekocht hebben. Nu zijn er al 147 miljoen aandelen ingekocht, waarvan er 120 miljoen zijn geschrapt, goed voor 10,9 procent van de 1,1 miljard uitstaande aandelen in september 2020. Intussen is de toekomstige uitgifte van 93 miljoen à 109 miljoen nieuwe aandelen van uitstaande converteerbare obligaties met vervaldatum in mei 2023 volledig afgedekt. De inkopen beletten de staalreus niet gedisciplineerd te investeren in nieuwe capaciteit. Tot 2024 wordt 2,5 miljard dollar geïnvesteerd, gespreid over zes projecten in Mexico, Brazilië en in Liberia (mijnafdeling). Wanneer die volledig operationeel zijn, zullen ze gezamenlijk de groepsebitda jaarlijks met 950 miljoen dollar verhogen. Daarnaast neemt ArcelorMittal het voortouw om de CO2-uitstoot in de staalsector drastisch te verlagen. Tegen 2030 moet die tegenover 2018 met 25 procent verminderen. Tegen 2050 wil de groep CO2-neutraal zijn. Het plan tot 2030 zal 10 miljard euro kosten, waarvan men de helft wil recupereren via compensaties. De jongste maanden zijn al initiatieven aangekondigd in Spanje, Canada, België (Gent) en Duitsland.ConclusieOndanks de stevige inkoop van eigen aandelen viel de koers sinds de piek in augustus met ruim 10 procent terug. Zelfs rekening houdend met lagere winstvooruitzichten voor 2022 is dat door de enorm verbeterde balans ruim voldoende voor een adviesverhoging. De waardering is aantrekkelijk, tegen 4 keer de verwachte winst 2022 en met een ondernemingswaarde van minder dan 3 keer de verwachte bedrijfskasstroom (ebitda) voor 2022.Advies: koopwaardigRisico: gemiddeldRating: 1BKoers: 26,96 euroTicker: MT NAISIN-code: LU1598757687Markt: Euronext AmsterdamBeurskapitalisatie: 26,03 miljard euroK/w 2020: -Verwachte k/w 2021: 2,5Koersverschil 12 maanden: +88%Koersverschil sinds jaarbegin: +37%Dividendrendement: 0,9%