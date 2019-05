De zwakke Europese vraag, de stijgende import in Europa en de aanhoudende handelsspanningen tussen de Verenigde Staten en China duwden het aandeel van ArcelorMittal fors terug.

Het aandeel van ArcelorMittal, de grootste staalproducent ter wereld, viel de jongste weken met 20 procent terug tot het laagste niveau sinds 2016. Een eerste verklaring is de aankondiging op 6 mei dat ArcelorMittal zijn productiecapaciteit in Europa tijdelijk met 3 miljoen ton terugschroeft. Dat komt overeen met 6 procent van de jaarlijkse Europese staalproductie van de groep en 2 procent van de Europese staalproductie. ArcelorMittal wijst op de aanhoudende overcapaciteit, de zwakke Europese vraag (vooral, maar niet uitsluitend in de autosector) en de toenemende import, vooral uit Rusland en Turkije. Daarnaast spelen de hoge energiekosten en de vergoedingen die Europese staalproducenten, anders dan hun niet-Europese concurrenten, moeten betalen voor hun CO2-uitstoo...