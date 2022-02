ArcelorMittal beleefde een uitzonderlijk sterk 2021.

De grootste staalproducent van de wereld beleefde een uitzonderlijk sterk 2021. De hoeveelheid verscheept staal steeg in het vierde kwartaal met 7,9 procent tegenover het derde kwartaal tot 15,8 miljoen ton. De omzet steeg beperkter, met 2,9 procent tot 20,8 miljard dollar, wegens lagere gemiddelde staalprijzen (-2,4%) en ijzerertsprijzen (-32,3%). Zonder rekening te houden met de verkochte Noord-Amerikaanse activiteiten en de sinds april 2021 niet meer geconsolideerde cijfers van ArcelorMittal Italia was er tegenover het vierde kwartaal van 2020 een toename van de verschepingen met 8,5 procent. De omzet steeg met 46,7 procent door een sterk prijseffect. Op jaarbasis stegen de verschepingen op vergelijkbare basis met 9,2 procent tot 61,9 miljoen ton. Voor 2022 verwacht Arcelor buiten China een stijging van de wereldconsumptie tussen 2,5 en 3 procent. De jaaromzet nam met 43,7 procent toe tot 76,6 miljard dollar, vooral dankzij de hogere staalprijzen. De bedrijfskasstroom (ebitda) bedroeg in het vierde kwartaal 5,05 miljard dollar, iets boven de gemiddelde analistenverwachting van 4,95 miljard. Het cijfer was 16,6 procent lager dan het uitzonderlijke niveau van het derde kwartaal (6,06 miljard dollar), maar verdrievoudigde nagenoeg tegenover het vierde kwartaal van 2020 (1,73 miljard dollar). Voor het volledige jaar steeg de ebitda van 4,3 miljard dollar in 2020 naar 19,4 miljard. Europa leverde 6,7 miljard dollar ebitda aan (843 miljoen in 2020), gevolgd door Brazilië met 4,15 miljard (1 miljard), Noord-Amerika met 3,13 miljard (563 miljoen) en de overige landen met 3,16 miljard (722 miljoen). De mijnbouwafdeling zag de ebitda met 74,4 procent toenemen tot 2,6 miljard dollar. Ook de bijdrage van de twee voornaamste joint ventures, in Calvert en India, stegen fors met respectievelijk 1,09 miljard (197 miljoen in 2020) en 2 miljard (697 miljoen). De nettoschuld verminderde in 2021 met 2,4 miljard dollar tot een historisch lage 4 miljard. De netto-intrestkosten daalden van 421 miljoen dollar in 2020 naar 278 miljoen. De nettowinst bedroeg in het vierde kwartaal 4,05 miljard dollar of 3,93 dollar per aandeel, tegenover 4,62 miljard of 4,17 dollar per aandeel in het derde kwartaal en 1,21 miljard of 1,01 dollar per aandeel in het vierde kwartaal van 2020. Op jaarbasis was er een uitzonderlijke nettowinst van 14,96 miljard dollar of 13,53 dollar per aandeel, tegenover een nettoverlies in 2020 van 733 miljoen of 0,64 dollar per aandeel. Sinds september 2020 werd voor 5,7 miljard dollar 19 procent van de uitstaande aandelen ingekocht en vernietigd. In de eerste jaarhelft volgt een nieuw inkoopprogamma voor 1 miljard dollar. Het brutodividend wordt opgetrokken van 30 dollarcent per aandeel naar 38 dollarcent. Arcelor bespaarde vorig jaar 0,6 miljard dollar en lanceerde een waardecreatieplan voor de komende drie jaar van 1,5 miljard. Daarnaast wordt tegen eind 2024 3,1 miljard dollar geïnvesteerd in strategische groeiprojecten die 1,1 miljard extra ebitda moeten opleveren. Mede dankzij verbeterde marktomstandigheden is Arcelor na de grondige saneringen van de voorbije jaren klaar om structureel betere resultaten neer te zetten.ConclusieHet aandeel van ArcelorMittal stabiliseert sinds midden 2021 na een zeer sterke stijging. De waardering is aantrekkelijk, tegen minder dan 4 keer de verwachte winst 2022 en met een ondernemingswaarde (ev) van nauwelijks twee keer de verwachte bedrijfskasstroom (ebitda) voor 2022. Voor een opname in de voorbeeldportefeuille mikken we op een terugval richting 25 tot 26 euro.Advies: koopwaardigRisico: gemiddeldRating: 1BKoers: 29,07 euroTicker: MT NAISIN-code: LU1598757687Markt: Euronext AmsterdamBeurskapitalisatie: 26,5 miljard euroK/w 2021: 2,5Verwachte k/w 2022: 4Koersverschil 12 maanden: +55%Koersverschil sinds jaarbegin: +1,5%Dividendrendement: 1,1%