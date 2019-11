Het aandeel van de grootste staalproducent van de wereld steeg bijna 7 procent na de publicatie van nochtans matige derdekwartaalcijfers. De sterkste dagstijging sinds februari 2017 had alles te maken met de lage verwachtingen, die ArcelorMittal ruimschoots wist te overtreffen.

De bedrijfskasstroom (ebitda) bedroeg 1,06 miljard euro, 31,6 procent lager dan in het tweede kwartaal en zelfs 61 procent dan in het derde kwartaal van 2018, maar wel 14 procent beter dan de analistenverwachting. De ebtida viel het meest terug in de belangrijkste twee afzetmarkten. In Europa was er een daling van 60,3 procent naar 143 miljoen euro. In Noord-Amerika ging de ebitda 37,9 procent lager, naar 123 miljoen. Brazilië beperkte de schade met een daling van 17,6 procent naar 258 miljoen euro (-42% versus vorig jaar), dankzij een hoger volume (+1%).

...