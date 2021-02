Het aandeel presteerde sterk de voorbije maanden. Het lage schuldniveau en de verkoop van de Noord-Amerikaanse activiteiten leiden tot een verwenbeurt voor de aandeelhouders.

De grootste staalproducent van de wereld sloot 2020 af met beter dan verwachte kwartaalcijfers. De hoeveelheid verscheept staal daalde tegenover het derde kwartaal met 1 procent tot 17,3 miljoen ton, maar op vergelijkbare basis (zonder de in december verkochte Noord-Amerikaanse activiteiten) was er een stijging met 1,5 procent. Tegenover het vierde kwartaal van 2019 was er wel nog een stevige daling met 12,4 procent (-9,2% op vergelijkbare basis). Op jaarbasis zakte de hoeveelheid verscheept staal met 18,2 procent tot 69,1 miljoen ton, waarvan 15,2 procent op vergelijkbare basis. Europa kende de zwaarste terugval (-18,6%) tot 32,9 miljoen ton. De gestegen grondstoffenprijzen werden nog maar gedeeltelijk doorgerekend, waardoor de kwartaalomzet strandde op 14,2 miljard dollar, 6,9 procent meer dan in het derde kwartaal (13,3 miljard) en 8,6 procent minder dan in het vierde kwartaal van 2019 (15,5 miljard). De bedrijfskasstroom of ebitda bedroeg in het vierde kwartaal een stevige 1,73 miljard dollar, 17 procent boven de gemiddelde analistenverwachting van 1,47 miljard en fors meer dan de 901 miljoen in het derde kwartaal (+91,6%) en de 925 miljoen in het vierde kwartaal van 2019 (+86,6%). Met dank aan hogere ijzerertsprijzen zorgde de mijnafdeling voor een hoge ebitda van 727 miljoen dollar, tegenover 496 miljoen in het derde kwartaal en 301 miljoen in 2019. Op jaarbasis daalde de gemiddelde verkoopprijs van staal met 8,7 procent en zakte de groepsomzet met 24,6 procent tot 53,3 miljard dollar. De terugval van de ebitda beperkte zich dankzij het sterke vierde kwartaal tot 17,2 procent, tot 4,3 miljard dollar. Het nettoverlies verminderde van 2,45 miljard dollar in 2019 tot 733 miljoen of 0,69 dollar per aandeel. In het vierde kwartaal was er een nettowinst van 1,2 miljard dollar of 1,01 dollar per aandeel. De nettoschuld verminderde in 2020 met 3 miljard dollar tot een historisch lage 6,4 miljard. Enerzijds was er de dubbele financiering in mei voor 2 miljard dollar, waarvan 750 miljoen via een aandelenuitgifte en 1,25 miljard via een converteerbare obligatie, en anderzijds de in december afgeronde inbreng van de Noord-Amerikaanse activiteiten in Cleveland-Cliffs voor 1,4 miljard dollar. Arcelor ontving daarvoor 505 miljoen dollar cash, 78 miljoen aandelen van Cleveland-Cliffs (op moment van de aankondiging 500 miljoen waard) en voor 373 miljoen preferente aandelen. De cash werd gebruikt voor de inkoop van 35,6 miljoen aandelen. Onlangs maakte Arcelor gebruik van de fors gestegen koers van Cleveland-Cliffs door 40 miljoen aandelen te verkopen voor 652 miljoen dollar. Dat bedrag wordt de komende maanden gebruikt voor een nieuw inkoopprogramma. Er is ruimte voor een structurele vergoeding voor de aandeelhouders. Op basis van het nieuwe beleid volgt later dit jaar nog een inkoop van eigen aandelen voor 570 miljoen dollar en een brutodividend van 0,3 dollar per aandeel. Arcelor startte een nieuw besparingsprogramma van 1 miljard dollar. De staalreus verwacht na de terugval van de wereldwijde staalconsumptie met 1 procent in 2020 dit jaar een stijging met 4,5 tot 5,5 procent. ConclusieHet aandeel presteerde sterk de voorbije maanden. Het lage schuldniveau en de verkoop van de Noord-Amerikaanse activiteiten leidt tot een verwenbeurt voor de aandeelhouders. Het aandeel is tegen een achtergrond van betere economische vooruitzichten en een lagere kostenstructuur aantrekkelijk gewaardeerd, tegen 8,5 keer de verwachte winst 2021 en met een ondernemingswaarde (ev) van 4,1 keer de verwachte bedrijfskasstroom 2021.Advies: koopwaardigRisico: gemiddeldRating: 1BKoers: 19,77 euroTicker: MT NAISIN-code: LU1598757687Markt: Euronext AmsterdamBeurskapitalisatie: 21,8 miljard euroK/w 2020: -Verwachte k/w 2021: 8,5Koersverschil 12 maanden: +24%Koersverschil sinds jaarbegin: +5%Dividendrendement: 1,3%