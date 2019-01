Archer Daniels Midland is terug naar af

Voor de aandeelhouders van de Amerikaanse landbouwreus Archer Daniels Midland (ADM) had 2018 twee gezichten. Tot begin oktober verliep alles voorspoedig. De koers van het aandeel klom gestaag tot een piek op 52,07 dollar, of een klim van 30 procent tegenover begin 2018. Maar de oplopende handelsspanningen tussen de Verenigde Staten en China, die de uitvoer van Amerikaanse soja naar China stillegden, en de zeer slechte beursmaand december deden de volledige jaarwinst teniet. Tegenover de brede markt is dat nog een heel goede prestatie, die een gevolg is van de verbeterde bedrijfsresultaten. Dat mocht ook wel, na vier zwakke jaren door opeenvolgende recordoogsten, die de gewassenprijzen en de verwerkingsmarges sinds 2014 onder druk zetten.

...