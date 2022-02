Het landbouwbedrijf wil tegen 2025 voor 5 miljard dollar eigen aandelen inkopen.

De Amerikaanse landbouwreus Archer Daniels Midland (ADM) haalde in 2021 recordcijfers. In het vierde kwartaal werd een hoger dan verwachte recurrente (zonder eenmalige elementen) nettowinst geboekt van 1,5 dollar per aandeel. Dat was een stijging met 24 procent tegenover het al sterke vierde kwartaal van 2020 en te vergelijken met de gemiddelde analistenverwachting van 1,36 dollar per aandeel. Op jaarbasis boekte ADM een recurrente nettowinst van 5,19 dollar per aandeel. In het begin van het boekjaar bedroeg de gemiddelde analistenverwachting nog 4,49 dollar per aandeel en in 2020 strandde het winstcijfer op 3,15 dollar per aandeel. Het segment landbouwdiensten en oliezaden moest met een recurrente bedrijfswinst (rebit) van 810 miljoen dollar nipt de duimen leggen tegenover het record van 834 miljoen in het vierde kwartaal van 2020. Over het volledige jaar klom de rebit met 32 procent tot 2,78 miljard dollar. Het segment koolhydratenoplossingen zag de rebit in het vierde kwartaal ruimschoots verdubbelen, van 208 naar 428 miljoen dollar. Dat was een gevolg van de fors verbeterde resultaten van de verzelfstandigde ethanolafdeling (Vantage Corn Processors), die extra volumes aantrok door de heropstart van twee verwerkingsmolens en historisch hoge marges realiseerde. De afdeling stond enkele jaren geleden nog te koop wegens de zich opstapelende verliezen. Op jaarbasis klom de rebit van het segment koolhydratenoplossingen met 80 procent tot 1,28 miljard dollar. Het segment voedingsingrediënten boekte een toename van de rebit met 26 procent tot 160 miljoen dollar, en op jaarbasis met 20 procent tot 691 miljoen. De nettoschuld zakte in 2021 van 9,26 naar 8,6 miljard dollr. Op basis van de sterke jaarcijfers en vooruitzichten voor 2022 verhoogt ADM het brutokwartaaldividend van 37 naar 40 dollarcent per aandeel. Dat is een stijging met 8,1 procent en een brutorendement van 2,1 procent. ADM verhoogt al meer dan veertig jaar jaarlijks zijn dividenduitkering. De landbouwreus presenteerde in december zijn plannen voor duurzame groei voor de periode tot 2025. De recurrente nettowinst zou moeten evolueren van 4 à 4,5 dollar per aandeel in 2021 naar 6 à 7 dollar per aandeel in 2025. Dat moet gebeuren door 1,1 miljard dollar extra rebit door productiviteitsverbeteringen en een vergelijkbaar bedrag dankzij innovaties. Per saldo zal de rebit met 1,2 miljard dollar worden opgetrokken tot 4,9 à 5,8 miljard. Het gros van de verwachte stijging van de rebit zal in de segmenten landbouwdiensten en oliezaden, en koolhydratenoplossingen afkomstig zijn van productiviteitswinsten. In het kleinere segment voedingsingrediënten ligt de klemtoon op groei door overnames en innovaties, waardoor de rebit tegen 2025 nagenoeg zou verdubbelen tot 1,25 à 1,5 miljard dollar. Daarmee wordt die afdeling de belangrijkste groeipool. ADM verwacht tot 2025 ruimte te hebben om 5 miljard dollar uit te geven aan de inkoop van eigen aandelen. Tegen de huidige koers zou dat volstaan om 12 procent van de uitstaande aandelen in te kopen. ConclusieHet aandeel Archer Daniels Midland steeg na de recordcijfers en goede vooruitzichten naar een historische recordkoers. De markt mikt voor 2022 op een winststijging met ruim 8 procent tegenover het recordjaar 2021. De waardering is aanvaardbaar, tegen 14,5 keer de verwachte winst 2022 en met een ondernemingswaarde (ev) van minder dan 11 keer de verwachte bedrijfskasstroom (ebitda) 2022. Bestaande posities mogen behouden blijven in deze rustige langetermijninvestering.Advies: houden/afwachten Risico: gemiddeldRating: 2BKoers: 75,0 dollarTicker: ADM USISIN-code: US0394831020Markt: New YorkBeurskapitalisatie: 42,3 miljard dollarK/w 2021: 16Verwachte k/w 2022: 14,5Koersverschil 12 maanden: +49%Koersverschil sinds jaarbegin: +11%Dividendrendement: 2,1%