Argenx gaat voluit met efgartigimod

De aandeelhouders van Argenx hebben een bewogen week achter de rug. Het Gentse biotechbedrijf kondigde op 17 september positieve eerste resultaten aan uit de fase II-studie met ARGX-113 of efgartigimod, bij patiënten met de auto-immune bloedziekte ITP (immune thrombocytopenia). ITP is een zeldzame ziekte (69.300 patiënten in de Verenigde Staten) waarvan de huidige behandelingen onvoldoende efficiënt zijn en aanzienlijke risico's op serieuze bijwerkingen met zich brengen. De studie met 38 patiënten bevestigde de veilige werking van efgartigimod. Daarnaast verhoogde de molecule het aantal bloedlichamen in de verschillende types ITP-patiënten op een duurzame en klinisch significante manier in vergelijking met het placebo.

...