De verkoop van Vyvgart bedroeg zowat het dubbele van de gemiddelde analistenverwachting.

Argenx verbaasde vriend en vijand door in het tweede kwartaal 74,5 miljoen dollar omzet te halen uit de verkoop van Vyvgart, de commerciële naam van de FcRn-remmer efgartigimod. Dat cijfer was zowat het dubbele van de gemiddelde analistenverwachting en ruim drie keer meer dan de al veel beter dan verwachte 21,2 miljoen dollar in het eerste kwartaal. Het aantal patiënten met de zeldzame spierziekte gegeneraliseerde myasthenia gravis (gMG) die met Vyvgart worden behandeld, steeg van 380 eind maart tot 1.400 eind juni. Het aandeel van de doelgroep van 17.000 patiënten in de Verenigde Staten voor wie een verzekeringsovereenkomst is afgesloten, steeg van 62 procent naar 85 procent. 78 procent van de artsen schreef een behandeling met Vyvgart voor bij één of twee patiënten. Argenx realiseerde in een heel korte tijd een aanzienlijke bewustwording omtrent Vyvgart als eerste goedgekeurde FcRn-remmer. De analisten krikten de verwachte jaaromzet sinds begin mei op van 142 miljoen tot 327 miljoen dollar en voor 2023 van 463 miljoen tot 748 miljoen. De uitdaging de volgende kwartalen en jaren is artsen en patiënten op basis van de werkingsresultaten te overtuigen het medicijn eerder in het ziekteproces in te zetten. Een ander belangrijk element om op termijn het volledige verkooppotentieel in gMG te realiseren wordt de goedkeuring volgend jaar van de onderhuidse toedieningsvorm op basis van de superieure technologie van Halozyme. De aanvraag daarvoor wordt eind 2022 ingediend bij het Amerikaanse geneesmiddelenagentschap FDA. De verkoop van Vyvgart startte in mei in Japan en leverde een eerste omzetbijdrage van 1,5 miljoen dollar op. De Europese goedkeuring van efgartigimod in gMG wordt in de tweede helft van augustus. In het tweede kwartaal werd de goedkeuringsaanvraag ingediend in China (via partner Zai Lab) en in Israël (via partner Medison). Er zijn plannen voor goedkeuringsaanvragen in de Golf-regio (via partner Genpharm) en in Canada. Argenx beschikte op 30 juni over een kaspositie van 2,6 miljard dollar en verwacht in 2022 een cashburn van tot 1 miljard. In de eerste jaarhelft bedroegen de operationele kosten 513,9 miljoen dollar, waarvan 278,9 miljoen in onderzoek en ontwikkeling. Tegen eind 2022 zal Vyvgart in tien indicaties worden getest. Daarnaast start een tweede klinische studie met ARGX-117. Nog voor het jaareinde wordt de toelating gevraagd voor een eerste klinische studie met ARGX-119. In het eerste kwartaal van 2023 volgen de fase III-studieresultaten met Vyvgart in de neuromusculaire ziekte CIPD. Dat is een zeer belangrijke indicatie, gezien de door analisten ingeschatte piekomzet rond 2 miljard dollar, te vergelijken met 2 à 2,5 miljard in gMG. In de tweede jaarhelft volgen de fase III-studieresultaten in de huidziekte pemphigus vulgaris (PV) en de fase III-resultaten voor de subcutane studie in de bloedziekte ITP. Die resultaten werden in het eerste kwartaal van 2023 voorzien, maar na een analyse van de positieve fase III-resultaten in ITP via intraveneuze toediening werd beslist het aantal te rekruteren patiënten in de subcutane studie uit te breiden. Na de teruggave vorig jaar door Johnson & Johnson van de wereldwijde ontwikkelingsrechten op anti-CD70 antilichaam cusatuzumab (bloedkanker) wordt de verdere ontwikkeling ondergebracht in OncoVerity, een spin-off in samenwerking met de universiteit van Colorado. ConclusieHet aandeel bereikte na de uitermate sterke kwartaalcijfers een nieuwe historische piek van 387 euro. We verwachten de komende maanden een consolidatie van de koers en verlaagden daarom het advies naar houden/afwachten (rating 2B).Advies: houden/afwachtenRisico: gemiddeldRating: 2BKoers: 361,3 euroTicker: ARGX BBISIN-code: NL0010832176Markt: Euronext BrusselBeurskapitalisatie: 19,89 miljard euroK/w 2021: -Verwachte k/w 2022: -Koersverschil 12 maanden: +34%Koersverschil sinds jaarbegin: +17%Dividendrendement: -