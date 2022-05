Argenx ligt op zowat alle commerciële parameters voorop op de plannen.

Vyvgart, de commerciële naam van de FcRn-remmer efgartigimod, presteerde sterk in de eerste drie verkoopmaanden in de Verenigde Staten. Het middel dat is goedgekeurd voor patiënten met de zeldzame spierziekte gegeneraliseerde myasthenia gravis (gMG) overtrof met een omzet van 21,2 miljoen dollar ruimschoots de analistenverwachting van 7 miljoen dollar. Het bedrijf ligt op zowat alle commerciële parameters voorop op de plannen. Zo zijn 600 van de belangrijkste 1000 neurologen bereikt en is er een verzekeringsovereenkomst afgesloten voor 62 procent van de 17.000 gMG-patiënten in de Verenigde Staten. Eind maart waren zo'n 380 patiënten in behandeling met Vyvgart. Vyvgart heeft een specifieke terugbetalingscode gekregen die vanaf 1 juli wordt geactiveerd. Dat vergemakkelijkt het terugbetalingsproces aanzienlijk. Analisten hebben de verwachte jaaromzet van 92 miljoen dollar in de Verenigde Staten met zo'n 20 miljoen opgetrokken. Op 9 mei startte de verkoop van Vyvgart in Japan, nadat het medicijn er op 20 april een nationale terugbetalingsprijs had gekregen. In de tweede jaarhelft beslist het Europese geneesmiddelenagentschap over de goedkeuringsaanvraag van Vyvgart in gMG. De komende maanden wordt het goedkeuringsdossier ingediend in Israël (via partner Medison) en in China (via Zai Lab). Na de geslaagde kapitaalverhoging met netto 762 miljoen dollar in maart, opgehaald tegen 273,1 euro per aandeel, bedroeg de kaspositie op 31 maart 2,86 miljard dollar (2,34 miljard eind 2021). Dit jaar wordt zo'n 1 miljard dollar geïnvesteerd in de verdere uitbouw van de commerciële organisatie, de logistieke keten en de ontwikkeling van de pijplijn. Argenx rapporteerde over positieve fase III-resultaten met Vyvgart in de zeldzame bloedziekte ITP. Het primaire eindpunt werd gehaald nadat een statistisch significant hoger aantal patiënten die Vyvgart intraveneus toegediend kregen een duurzaam herstel van het aantal bloedplaatjes hadden getoond in vergelijking met de placebogroep. Ook alle belangrijke secundaire eindpunten werden bereikt. Het gaat om de tweede indicatie waarvoor Vyvgart een succesvolle fase III-studie aflevert. Parallel loopt nog een studie in ITP met de onderhuidse toedieningsvorm, met verwachte resultaten in het eerste kwartaal van 2023. Als die resultaten ook gunstig zijn, wordt het goedkeuringsdossier voor ITP ingediend. Na de sterke resultaten eerder dit jaar met de onderhuidse toediening van Vyvgart in gMG-patiënten wordt dat goedkeuringsdossier voor het einde van het jaar ingediend. Nog voor het jaareinde starten vijf klinische studies in vijf nieuwe indicaties. Die doen het totale aantal indicaties waarin Vyvgart wordt getest oplopen tot tien. In het eerste kwartaal van 2023 volgen de belangrijke fase II/III-resultaten in de zeldzame spierziekte CIPD. De verwachte resultaten van de fase III-studie in de huidziekte pemphigus vulgaris (PV) zijn opgeschoven naar de tweede helft van 2023. Daarnaast start dit jaar een tweede klinische studie met ARGX-117, het tweede uiterst beloftevolle auto-immuunantilichaam in de pijplijn van argenx, alsook een eerste klinische studie met ARGX-119.ConclusieArgenx doorstond de eerste commerciële afspraak met de investeerders met glans. Dat geeft vertrouwen voor de komende kwartalen en de start van de verkoop in Japan. De geslaagde fase III-studie in de bloedziekte ITP geeft Vyvgart meer gestalte. Het aandeel reageerde positief en houdt uitermate goed stand in een zeer slecht biotechsentiment. We verwachten later dit jaar nieuwe recordkoersen. Advies: koopwaardig Risico: gemiddeldRating: 1B Koers: 286,7 euroTicker: ARGX BBISIN-code: NL0010832176Markt: Euronext BrusselBeurskapitalisatie: 15,4 miljard euroK/w 2021: -Verwachte k/w 2022: -Koersverschil 12 maanden: +35%Koersverschil sinds jaarbegin: -7%Dividendrendement: -