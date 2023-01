ASML verwacht dit jaar een sterke toename van de omzet. Er zijn politieke risico's, maar door structurele ontwikkelingen verwacht het op lange termijn toch vooral te groeien.

Het vierde kwartaal van 2022 is voor ASML min of meer verlopen zoals voorspeld. Daardoor is de omzet over dat hele jaar uitgekomen op 21,2 miljard euro, een stijging met 13,8 procent. De nettowinst is iets gedaald tot 5,6 miljard door hogere kosten, maar ook door grotere investeringen. De nettowinst per aandeel is uitgekomen op 14,14 euro. Voor dit jaar is ASML optimistisch, ondanks de cyclische haperingen in de sector. Het concern verwacht dit jaar een omzetgroei van 25 procent. Daarmee wijkt ASML af van de meer gematigde geluiden in de sector. Dat komt omdat het bedrijf al een tijd met een capaciteitstekort kampt. ASML heeft niet alle machines kunnen leveren die klanten wilden. Daardoor zijn er wachttijden ontstaan die tot twee jaar kunnen oplopen. Klanten willen niet het risico lopen dat ze bij de verwachte hervatting van de groei van de chipmarkt een capaciteitstekort hebben.Aan de andere kant is er de dreiging van exportrestricties. De Verenigde Staten willen dat Nederland de export van machines naar China verder aan banden legt. Dat kan een flink deel van de omzet afromen, afhankelijk van hoe streng de beperkingen zouden worden. De uitkomst van het politieke getouwtrek is onzeker. Maar de nadruk op nationalisatie betekent per saldo dat er meer chipmachines zijn. Dat is de gunstige kant voor ASML. Volgens ASML, dat zich daarbij op informatie van klanten baseert, is er voor de installatie van 1 megawattuur aan windenergie 3.000 euro aan chips nodig. Voor zonne-energie ligt dat nog hoger: 4.000 euro per megawattuur. In 2021 is er wereldwijd voor ongeveer 25 miljard megawattuur verbruikt. Als elk jaar wind- of zonne-installaties worden gebouwd a rato van 0,2 procent van het totale verbruik, zou dat een wereldwijde chipomzet van meer dan 150 miljard per jaar opleveren. Afgelopen jaar lag de totale chipomzet ergens rond 600 miljard. Hoe meer investeringen in zonne- en windenergie, hoe beter dat is voor de chipmarkt.Het aandeel oogt op basis van de verwachte winst per aandeel voor dit jaar misschien aan de dure kant, met een koers-winstverhouding van ongeveer 33. Maar dat is historisch bekeken geen absurde waardering. De afgelopen tien jaar lag het gemiddelde op 34,5. ConclusieDe hoge waardering komt door de vooruitzichten, en die zijn goed. De winst kan de komende jaren nog flink groeien. Structureel zijn er andere factoren die de chipmarkt zullen doen groeien, zoals kunstmatige intelligentie, elektrische auto's die gedeeltelijk of geheel zelfrijdend zijn en de infrastructuur voor elektrificatie. De financiële positie van ASML is sterk. Dat is ook een reden voor de hoge waardering. Het advies voor het aandeel blijft dan ook positief.Advies: koopwaardigRisico: laagRating: 1AKoers: 620,6 euroTicker: ASML NAISIN-code: NL0010273215Markt: Euronext AmsterdamBeurskapitalisatie: 250,2 miljard euroK/w 2022: 43Verwachte k/w 2023: 33Koersverschil 12 maanden: +6%Koersverschil sinds jaarbegin: +23%Dividendrendement: 0,9%