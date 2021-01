Ook voor de Europese en de Amerikaanse aandelen hebben we een klassement gemaakt op vijf, tien, vijftien en twintig jaar.

We hebben daarvoor gekeken naar de Eurostoxx50-index en de Standard&Poor's500-index. We beginnen met de Europese beurssterren van de voorbije twee decennia.De Eurostoxx50-index is een relatief beperkte index, maar het valt op dat de aandelen uit onze top vijf heel vaak bovenaan prijken. ASML was twee jaar geleden de kampioen, maar viel vorig jaar terug naar plaats twee. Dit jaar herovert de voormalige dochter van Philips de koppositie met een beurswaarde van ruim 160 miljard euro. Het aandeel neemt in elke periode een positie in de top drie in, en is de beste presteerder op tien en vijftien jaar. ASML blijft een uitzondering in de technologiesector, waar de Amerikanen nog altijd heer en meester zijn in haast alle domeinen ten opzichte van de Europese spelers. Maar in de niche van de chipmachines beschikt de Nederlands producent over een wereldwijd marktaandeel van 85 procent en levert hij aan giganten als Samsung, Intel en TMSC.De sportreus adidas, de koploper van vorig jaar, heeft in 2020 de impact van de coronacrisis gevoeld. De winkels moesten wekenlang dicht om de verspreiding van de covid-19-pandemie een halt toe te roepen. Dat woog op de omzet- en winstcijfers. Adidas werd opgericht door Adolf Dassler. Het merk met de drie strepen werd snel succesvol en profiteert van de athleisure-trend, waarbij mensen sportkleding als gewone kledij dragen. Dat gaat zowel over sneakers als andere kledij gemaakt van sportmaterialen zoals joggingstof en polyester. Het businessmagazine Forbes voorspelt dat die trend nog wel even zal aanhouden. Talloze onderzoeken geven aan dat de verkoop van sportkleding nog lang zal stijgen. Topman Kasper Rorsted, de voormalige CEO van Henkel, is erin geslaagd het Duitse bedrijf in de Verenigde Staten op de kaart te zetten, de thuismarkt van grote rivaal Nike. Tot groot plezier van de Belgische holding GBL, die een belang van 7,5 procent wist op te bouwen in adidas. De returns van de Amerikaanse kampioenen liggen spectaculair hoger dan die van de Europese sterren. De top vijf laat over twee decennia duizelingwekkend hoge koersstijgingen zien, een veelvoud van wat de Eurostoxx50-index kan bieden. Een belangrijke verklaring daarvoor ligt bij het gebrek aan spectaculaire groeiverhalen in hoofdzakelijk technologie bij ons.Nvidiais de rijzende ster in de halfgeleiderindustrie. Het bedrijf is bekend voor de ontwikkeling van grafische 3D-kaarten en grafische halfgeleiders voor onder meer de Microsoft Xbox en de Playstation van Sony. Het bedrijf uit Californië is de voorbije jaren spectaculair gegroeid in het zog van exploderende markten als games, cloud computing (datacenters), virtual-realityproducten en het mijnen van cryptovaluta. Iets meer dan de helft van de omzet komt uit de gamingindustrie en een kwart is afkomstig van datacenters. Nvidia haalde de wereldpers met een overnamebod ter waarde van 40 miljard dollar voor ARM Holdings. ARM, met de hoofdzetel in Cambridge, produceert geen chips, maar ontwerpt ze. De ontwerpen van ARM staan bekend om hun erg hoge energie-efficiëntie en zijn vooral populair op de smartphonemarkt. Met de ARM-technologie wil Nvidia volop inzetten op kunstmatige intelligentie en in die niche uitgroeien tot de marktleider. Dat moet groei garanderen. De streamingdienst Netflix laat een indrukwekkend parcours op de beursvloer zien. Het bedrijf is erin geslaagd de wereld te veroveren en scoort zeker bij de jeugd met een uitgebreid en boeiend film- en serie-aanbod tegen een aantrekkelijke prijs. De rendabiliteit van Netflix is eerder matig. We vrezen dat de beste beursjaren van het bedrijf achter ons liggen met de opkomende concurrentie van giganten als Apple en Disney. De groeiverhalen van Amazon en Apple zijn wereldwijd bekend. Beide aandelen zijn het afgelopen jaar weer met afgerond 70 procent gestegen, en ze hadden daarvoor al een indrukwekkende beurswaarde. Samengeteld bedraagt die nu 3700 miljard dollar.AMD, de enige nieuwkomer in de top vijf, komt uit dezelfde wereld als Nvidia en ASML, de sector van de halfgeleiders. AMD (Advanced Micro Devices) heeft het afgelopen decennium een sterke metamorfose neergezet. Het aandeel behaalde de beste return op de voorbije vijf jaar en staat op de tweede plaats in de lijst op tien jaar. Het bedrijf heeft heel lang in de schaduw van Intel gestaan, maar nu heeft het zich heruitgevonden. Ondertussen is de onderneming meer dan 100 miljard dollar waard.