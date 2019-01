ASML gaat door tijdelijke groeidip

De halfgeleidersector had het de voorbije maanden niet onder de markt. Op verschillende eindmarkten vertraagde (automobielsector) de groei van de vraag of daalde (consumentenelektronica) ze zelfs. In combinatie met grote voorraden was dat een ideaal recept voor een terugval. De halfgeleiderindustrie is vroeg-cyclisch, wat betekent dat die sector een conjunctuurvertraging snel voelt. De toeleveranciers bleven evenmin buiten schot en dat heeft ook ASML geweten. Het aandeel verloor tussen juli en december ruim 30 procent van zijn waarde en viel vorige maand terug naar het laagste niveau sinds de zomer van 2017.

