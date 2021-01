De Nederlandse producent van halfgeleidersystemen ASML overtrof weer de verwachtingen in het laatste kwartaal van het boekjaar 2020. De groepsomzet kwam met 4,25 miljard euro een stuk boven de verwachte 3,7 miljard uit. Daarvan kwam 3,2 miljard euro uit de verkoop van systemen. De omzet uit diensten (updates en ondersteuning voor de verkochte machines) klom met ruim een vijfde en maakt nu bijna een kwart van de totale omzet uit. ASML verdiende netto 1,4 miljard euro of 3,23 euro per aandeel.

Het technologiebedrijf profiteert van een wereldwijd groeiende vraag naar snellere en meer complexe halfgeleiders, Die wordt gedreven door onder meer het 5G-netwerkprotocol, cloud computing (rekenkracht via datacenters), kunstmatige intelligentie en het internet der machines. De aantrekkende vraag, gekoppeld aan productieproblemen als gevolg van covid-19, heeft in verschillende segmenten voor schaarste gezorgd. De productiecapaciteit moet dus worden opgevoerd, wat op termijn gunstig is voor ASML.

...

Het technologiebedrijf profiteert van een wereldwijd groeiende vraag naar snellere en meer complexe halfgeleiders, Die wordt gedreven door onder meer het 5G-netwerkprotocol, cloud computing (rekenkracht via datacenters), kunstmatige intelligentie en het internet der machines. De aantrekkende vraag, gekoppeld aan productieproblemen als gevolg van covid-19, heeft in verschillende segmenten voor schaarste gezorgd. De productiecapaciteit moet dus worden opgevoerd, wat op termijn gunstig is voor ASML. De voorbije weken was de nieuwsstroom over halfgeleiders erg positief. TSMC, de grootste chipproducent ter wereld en een belangrijke klant van ASML, presenteerde jaarcijfers die boven de verwachtingen lagen. Het investeringsbudget voor 2021 wordt met ruim de helft opgetrokken naar 28 miljard dollar tegenover 17,2 miljard vorig jaar. Daarmee wil TSMC zijn technologische voorsprong vrijwaren. ASML profiteert van zijn dominante positie in het EUV-segment (Extreem Ultra Violet). Met deze belichtingstechniek kunnen meer elektronische verbindingen op een chip worden aangebracht. De concurrentie is in dat segment is nagenoeg onbestaand. Vorig jaar groeide de omzet uit EUV-systemen (exclusief diensten) met 60 procent naar 4,5 miljard euro. De totale omzet bedroeg vorig jaar bijna 14 miljard dollar of 18 procent meer dan in 2019. Zowel de machines voor geheugenchips (+20%) en logische rekenchips (+13%) deden het goed. Opmerkelijk is het groeiende aandeel van China in de omzet. Die nam vorig jaar toe van 12 naar 18 procent. Netto werd vorig jaar 3,6 miljard euro of 8,49 euro per aandeel verdiend, een vooruitgang met ruim een derde tegenover 2019. ASML verwacht dat de omzet uit EUV-systemen dit jaar verder zal aantrekken naar 5,8 miljard euro. Op groepsniveau mikken de Nederlanders op een groei van iets meer dan 10 procent naar 15,7 miljard euro. De consensusverwachting ligt daar met 16,1 miljard euro al boven en zal wellicht in de loop van het jaar nog worden opgetrokken. ASML belooft later dit jaar nieuwe langetermijnprognoses. Er werd vorig jaar 2,3 miljard euro uitgekeerd aan de aandeelhouders, waarvan 1,1 miljard dollar in dividenden en 1,2 miljard dollar via de inkoop van eigen aandelen. De vrije kasstroom steeg met de helft naar 3,6 miljard euro, waardoor de liquiditeitspositie (cash en investeringen) klom naar 7,35 miljard euro tegenover 4,7 miljard een jaar eerder. Vorig jaar werd 1,2 euro per aandeel uitgekeerd en ASML stelt een slotdividend van 1,55 euro voor. Dit zou de totale uitkering op 2,75 euro brengen of 15 procent meer dan een jaar eerder. ASML heeft de intentie om het grootste deel van de vrije kasstroom uit te keren. De komende vijf jaar kan meer dan 30 miljard euro naar de aandeelhouders terugvloeien.ConclusieDe fundamenten van ASML zijn ijzersterk met een bijna monopolistische marktpositie, een sterke balans, aantrekkende orders en goede vooruitzichten op langere termijn. Een deel daarvan is al verrekend, vandaar de hoge waardering die het enige nadeel is dat ASML kan worden aangewreven. ASML blijft een cyclisch bedrijf maar de prognoses zijn wel altijd conservatief. Bovendien is er nog veel ruimte voor bijkomende aandeelhoudersvergoedingen. We gaan uit van een melt-upscenario van de beurzen waarbij er nog koerspotentieel is voor ASML.Advies: koopwaardigRisico: gemiddeldRating: 1BKoers: 470,55 euroTicker: ASML NAISIN-code: NL0010273215Markt: Euronext AmsterdamBeurskapitalisatie: 197,7 miljard euroK/w 2020: 55Verwachte k/w 2021: 43Koersverschil 12 maanden: +75%Koersverschil sinds jaarbegin: +16%Dividendrendement: 0,6%