De coronacrisis heeft de vraag naar chips doen exploderen. De vraag naar computers, netwerkapparatuur en consumentenelektronica nam een hoge vlucht. De toegenomen vraag kwam er op een moment dat de halfgeleiderindustrie nog kampte met logistieke problemen en dat de voorraden bij de klanten erg laag waren. Grote halfgeleiderproducenten als Samsung, TSMC en Intel moeten een tandje bijsteken om de schaarste te verhelpen en pakken uit met grootschalige uitbreidings- en vernieuwingsprogramma's. ASML bouwt de machines die de halfgeleiders produceren. De Nederlanders maken bijgevolg een nooit eerder geziene hoogconjunctuur mee. ASML ontving in het tweede kwartaal voor maar liefst 8,3 miljard euro nieuwe orders, ruim 2 keer zoveel als er omzet werd gegenereerd en ook fors boven de 4,7 miljard euro van het eerste kwartaal. Dat brengt de waarde van het orderboek op 17,5 miljard euro. ASML loopt daarmee tegen de grenzen van zijn productiecapaciteit aan, waardoor de wachttijden dreigen op te lopen. Er moet dus worden uitgebreid en dat kan op verschillende manieren. De snelste winst zit in het upgraden van machines die klanten al hebben. Met behulp van nieuwere software kunnen die machines meer chips produceren. De updates, door ASML 'Installed Base' genoemd, waren in het tweede kwartaal goed voor iets meer dan een kwart van de groepsomzet. Een andere mogelijkheid is het opdrijven van het productieritme. Maar daar is ASML sterk afhankelijk van de aanvoer van onderdelen. ASML kan ook een versnelling hoger schakelen door op de bestaande oppervlakte meer mensen en meer apparatuur in te zetten. Dat kan volgens topman Peter Wennink in anderhalf jaar geregeld zijn.Een meer ingrijpende optie is productiecapaciteit bij te bouwen, maar dan zijn we al snel twee tot drie jaar verder. Het is de ambitie van ASML om de productiecapaciteit van DUV-machines (deep ultraviolet)met meer dan 10 procent per jaar op te trekken. Voor de EUV-machines (extreme ultraviolet) wordt het huidige ritme van 40 per jaar volgend jaar opgetrokken naar 55 en minstens 60 in 2023. Gekoppeld aan de steeds hogere snelheid waarmee de machines werken, kan aan de hogere capaciteitsvraag van de klanten mogelijk toch worden voldaan. Met 'High NA' staat al de opvolger voor EUV klaar. ASML realiseerde tussen april en juni een groepsomzet van 4,02 miljard euro (+20,3%). Zo'n 300 miljoen euro aan nog niet erkende omzet zal nog aan het lopende kwartaal worden toegevoegd. De nettowinst steeg met 41 procent naar 2,52 euro per aandeel. ASML verhoogde de groeiprognose voor 2021 van 30 naar 35 procent. Dat impliceert een jaaromzet van bijna 19 miljard euro. Nieuwe langetermijnprognoses komen er op de Investor Day op 29 september in Londen. ASML kocht in het tweede kwartaal voor 2 miljard euro eigen aandelen in. Het lopende inkoopprogramma van 6 miljard euro werd stopgezet en vervangen door een uitgebreider programma waarmee tot eind 2023 voor 9 miljard euro aan aandelen zal worden ingekocht. De cashpositie van ASML nam toe naar 5,37 miljard euro tegenover 4,44 miljard euro een jaar eerder.ConclusieGezien de dominante marktpositie van ASML en de ontwikkelingen in de halfgeleidersector staat ook de komende jaren niets een vervolg van het groeiverhaal in de weg. De hoge waardering is het enige minpunt, maar daar moeten beleggers mee leren te leven. De schaarse correcties bleken de voorbije jaren koopkansen. Dat zal in de toekomst niet anders zijn. De waarderingspremie tegenover de sectorgenoten wordt verguld door de hogere aandeelhoudersvergoedingen. Advies: koopwaardigRisico: gemiddeldRating: 1BKoers: 640,9 euroTicker: ASML NAISIN-code: NL0010273215Markt: Euronext AmsterdamISIN-code: NL0010273215Beurskapitalisatie: 269 miljard euroK/w 2020: 71Verwachte k/w 2021: 54Koersverschil 12 maanden: +94%Koersverschil sinds jaarbegin: +61%Dividendrendement: 0,4%