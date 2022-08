ASML presteerde in het tweede kwartaal boven de verwachtingen, maar verlaagde de prognoses voor de tweede jaarhelft. Het productievolume van halfgeleidermachines ligt niet zo hoog als de Nederlandse groep zou willen. Dat komt omdat de tekorten van componenten in de aanvoerketen hardnekkig zijn en de productiecapaciteit te laag is.

Om de klanten toch zo snel als mogelijk te bedienen, voerde ASML eerder dit jaar de fast shipping-procedure in voor EUV-systemen. Dat houdt in dat de test- en acceptatieprocedures voor een nieuw EUV-systeem bij de klant zelf worden uitgevoerd. In normale marktomstandigheden gebeuren deze testen bij ASML voor de levering. Op die manier wil ASML zijn capaciteit zo optimaal mogelijk benutten. Een nadeel van deze procedure is dat een verkoop maar als omzet kan worden erkend wanneer de acceptatie helemaal is afgerond. De impact is groter dan verwacht. Aanvankelijk had ASML 1 miljard euro vooropgesteld maar dat werd intussen opwaarts bijgesteld naar 2,8 miljard euro. De fabrikant van halfgeleidermachines verwacht dit jaar 55 EUV-machines aan de man te brengen. Daarvan zullen er 15 onder de fast shipping vallen. Daardoor zal de verwachte omzetgroei van 20 procent niet worden gehaald. Het management mikt nu op 10 procent. Zonder de uitgestelde verkopen was de groei wel op 20 procent uitgekomen. De langetermijnprognoses blijven overeind. Volgend boekjaar zou de omzet oplopen naar 26 miljard euro op basis van 60 verkochte EUV-machines. Op de investeerdersdag in september zal ASML met nieuwe prognoses voor de periode na 2025 uitpakken. Momenteel ligt de omzetprognose voor 2025 op 24 tot 30 miljard euro. Op de cyclische halfgeleidermarkt is er bij de pc's en smartphones een groeivertraging. Andere segmenten als automotive en datacenters draaien nog steeds op volle toeren. In het tweede kwartaal kwam de omzet uit op 5,43 miljard euro. Dat is 35 procent meer dan een jaar eerder en 54 procent meer dan in het eerste kwartaal. ASML had een cijfer tussen 5,1 en 5,3 miljard euro vooropgesteld. De brutomarge lag met 49,1 procent een fractie onder de consensusverwachting van 49,5 procent. ASML moet zwaar investeren in nieuwe productiecapaciteit en heeft bovendien ook met kosteninflatie af te rekenen. De operationele uitgaven lagen 5 procent hoger dan verwacht waardoor ook de operationele (ebit)-marge met 30,4 procent iets onder de verwachtingen uitkwam (31,1%). ASML verdiende netto 1,4 miljard euro (+36%) of 3,54 euro per aandeel (+40%). Dat is boven de consensusverwachting van 3,44 euro. Tussen april en juni werd voor 8,5 miljard euro nieuwe orders binnen gehaald, een record. ASML kocht in het tweede kwartaal 2,3 miljoen eigen aandelen in voor 1,2 miljard euro. Dat brengt het totaal over de eerste jaarhelft op 3,3 miljard euro en zelfs 7,9 miljard euro sinds de start van de twee inkoopprogramma's. In het tweede kwartaal werd ook het slotdividend van 3,7 euro uitbetaald, wat de totale uitkering over het boekjaar 2021 op 5,5 euro per aandeel brengt. ASML kiest er vanaf het lopende kwartaal voor om een kwartaaldividend uit te keren. Dit zal voor het eerst gebeuren op 12 augustus (1,37 eur).ConclusieHet verlagen van de omzetprognose heeft te maken met een tekort aan productiecapaciteit en problemen in de aanvoerketen en is geen signaal dat de zaken slecht gaan. De lagere marges door kosteninflatie worden aangepakt met prijsverhogingen. ASML noteert nog ruim onder de top van november, maar is sinds de bodemkoers van juli ook al met meer dan 30 procent hersteld. Een dominante marktpositie, goede vooruitzichten en hoge aandeelhoudersvergoedingen blijven de fundamenten van ASML. Elke correctie is een kans om dit kwaliteitsaandeel te kopen.Advies: koopwaardigRisico: gemiddeldRating:1BKoers: 536 euroTicker: ASML NAIsin-code: NL0010273215Markt: Euronext AmsterdamBeurskapitalisatie: 218 miljardK/w 2021: 37,3Verwachte k/w 2021: 32,9Koersverschil 12 maanden: -16.6%Koersverschil sinds jaarbegin: -23.6%Dividendrendement: 1%