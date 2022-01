De waardering van ASML is niet immuun voor de oplopende rente.

De omzet van de Nederlandse fabrikant van halfgeleiderapparatuur lag in het laatste kwartaal van 2021 met net geen 5 miljard euro zo'n 3 procent onder de consensusprognose. Dat kwam door vertragingen in de productie van DUV-machines (deep ultraviolet). De winstgevendheid lag met een brutomarge van 54,2 procent wel fors boven de verwachtingen, dankzij een groter aandeel van EUV (extreme ultraviolet) in de omzet.

2021 was nog maar eens een recordjaar met 18,61 miljard euro omzet, een derde meer dan een jaar eerder. De Installed Base of de omzet uit bestaande machines die nieuwe software krijgen, steeg vorig jaar met 35 procent. EUV en DUV groeiden met respectievelijk 41 en 25 procent. De brutomarge bedroeg vorig jaar gemiddeld 52,7 procent, tegenover 48,6 procent in 2020. ASML verdiende netto 14,34 euro per aandeel, bijna 70 procent meer dan een jaar eerder. De waarde van het orderboek bedroeg 7,05 miljard euro. Taiwan is de grootste afnemer, gevolgd door Korea. China staat met 16 procent op de derde plaats, maar dat zou nog meer kunnen zijn. ASML heeft nog geen exportlicentie voor de recentste EUV-technologie. Onder Amerikaanse druk weigert de Nederlandse overheid ze toe te kennen. De omzetprognose van 3,3 tot 3,5 miljard euro voor het lopende eerste kwartaal ligt fors onder de consensusverwachting van 5,36 miljard. Dat komt omdat de test- en acceptatieprocedures die de verkoop van een halfgeleidersysteem voltooien, voortaan grotendeels bij de klant worden uitgevoerd en niet langer bij ASML. Daarmee wil het bedrijf sneller eigen productiecapaciteit vrijmaken. Het gevolg is wel dat zo'n 2 miljard euro omzet vertraagd in de boeken komt. Ook de winstgevendheid zal daardoor tijdelijk lager liggen, met een voorspelde brutomarge van 49 procent. De Nederlanders verwachten dit jaar 22,3 miljard euro omzet (+20%). EUV zou met ongeveer een kwart groeien en DUV met 20 procent. ASML verkocht vorig jaar 42 EUV-machines. Dit jaar stijgt het productietempo naar 55 en in 2023 naar minstens 60. ASML kreeg ook al een order van Intel voor een High-NA-systeem, de opvolger van EUV. De eerste prototypes zouden volgend jaar klaar zijn. De technologie zou in 2024 op grotere schaal worden uitgerold. De omzetprognoses op de lange termijn blijven gehandhaafd op 24 tot 30 miljard euro tegen 2025. ASML keerde vorig boekjaar net geen 10 miljard euro aan aandeelhoudersvergoedingen uit. Ze waren gespreid in 1,4 miljard euro aan dividendbetalingen en bijna 8,6 miljard euro aandeleninkopen. De dividenduitgaven omvatten het slotdividend van 2020 en het tussentijdse dividend voor 2021 (1,8 euro per aandeel), dat in november is uitgekeerd. ASML verdubbelt dit jaar het totale dividend van 2,75 naar 5,5 euro, wat betekent dat het dit voorjaar nog 3,7 euro uitkeert. Het vorige zomer opgestarte inkoopprogramma loopt door tot eind 2023. Aan het einde van het boekjaar 2021 beschikte ASML over 7,6 miljard euro aan cash en investeringen. De groep realiseerde in het vierde kwartaal een vrije kasstroom van 6,1 miljard euro. Dat bracht het totaal voor 2021 op 9,9 miljard, tegenover 3,6 miljard een jaar eerder.ConclusieDoor de talrijke kwaliteiten van het bedrijf is ASML altijd een duur aandeel geweest. De beleggers waren lang bereid een forse premie tegenover het marktgemiddelde te betalen. Maar ook ASML is niet immuun voor de oplopende rente. Dat verklaart de negatieve koersreactie, ondanks de sterke vooruitzichten op de lange termijn en de verdubbeling van het dividend. Nieuwe aankopen zouden we even uitstellen.Advies: houden/afwachtenRisico: laagRating: 2AKoers: 626,2 euroTicker: ASML NAISIN-code: NL0010273215Markt: Euronext AmsterdamBeurskapitalisatie: 261,6 miljard euroK/w 2021: 33,5Verwachte k/w 2022: 27Koersverschil 12 maanden: +43%Koersverschil sinds jaarbegin: -10%Dividendrendement: 0,9%