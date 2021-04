De Nederlandse producent van halfgeleidersystemen zette in het eerste kwartaal een ijzersterke prestatie neer.

Ondanks de hooggespannen verwachtingen presteerde ASML in het eerste kwartaal beter dan verwacht. De halfgeleidersector beleeft een periode van hoogconjunctuur. Daar profiteerde de Nederlandse producent van halfgeleidersystemen volop van. Het tekort aan halfgeleiders is een gevolg van te kleine voorraden voor de coronacrisis, capaciteitsproblemen bij de producenten en een aantrekkende vraag. Bij de producenten is het alle hens aan dek om de achterstand en de tekorten weg te werken. Dat is koren op de molen van ASML, dat de segmenten logische (reken)chips en geheugenchips snel ziet groeien. Belangrijke spelers als TSMC, de grootste halfgeleiderproducent ter wereld, en Samsung verhoogden hun budgetten voor kapitaalinvesteringen. Onlangs wierp ook Intel zich op de foundry-markt, die halfgeleiders in onderaanneming produceert. In het eerste kwartaal haalde ASML een groepsomzet van 4,36 miljard euro, iets meer dan 8 procent boven de consensusprognose. Om de productiecapaciteit van de installaties te verhogen, voerde ASML versneld een aantal software-updates door. Dat is een snelle win, want het bestellen en installeren van nieuwe machines duurt veel langer.Het grotere aandeel van software en diensten straalde ook positief af op de winstgevendheid, want de marges op die activiteit zijn hoog. De brutomarge bedroeg 53,9 procent, boven de verwachte 50,6 procent. ASML verdiende netto 1,3 miljard, of 3,21 euro per aandeel (2,59 euro verwacht). Het aantal nieuwe orders steeg met 12 procent naar 4,74 miljard euro, waarvan 2,29 miljard voor zes EUV-machines (Extreem Ultra Violet). In het EUV-segment bepalen de toeleveranciers nu de groei, want er is een schaarste aan lenzen en spiegels. ASML mikt voor 2021 op veertig machines, voor 2022 op 55. Later dit jaar lanceert ASML de nieuwe EUV-machine NXE:3600D. Dat type produceert meer wafers (silicium) en heeft een gemiddelde verkoopprijs die 10 tot 15 procent hoger ligt dan die van zijn voorganger. Samen met de verwachte productiegroei kan de omzet uit EUV-machines (exclusief diensten) volgend jaar 45 tot 50 procent hoger uitkomen. ASML verhoogt prognose voor de omzetgroei in 2021 van 12 naar 30 procent, wat de omzet dit jaar in de buurt van 18 miljard zou brengen (consensus: 16,2 miljard). Bij stabiele marges zou dat ongeveer 12 euro winst per aandeel opleveren. Op de Investor Day van 29 september volgen nieuwe langetermijnprognoses, want de huidige (15 tot 24 miljard euro omzet tegen 2025) zijn achterhaald. ASML hervatte in het eerste kwartaal het inkoopprogramma, dat vorig jaar was stopgezet. Tussen januari en maart kocht het voor 1,6 miljard euro aandelen in. Dat brengt het totaal sinds de start van het programma van 6 miljard op 2,7 miljard euro. Wellicht start het later dit jaar een nieuw en omvangrijker programma op, want ASML wil het grootste deel van de vrije kasstroom uitkeren. Die bedroeg vorig jaar 3,6 miljard euro, en zal dit en de komende jaren aantrekken. ASML had na het eerste kwartaal 4,7 miljard euro in kas. In november keerde de groep een tussentijds dividend van 1,2 euro per aandeel uit. In mei volgt het slotdividend van 1,55 euro.ConclusieASML zette een ijzersterke prestatie neer en heeft nu en de komende tijd de wind in de zeilen. De jaarprognoses zijn al opgetrokken, en ook 2022 kondigt zich goed aan. Het aandeel is duur. Als marktleider is een waarderingspremie tegenover de sectorgenoten verantwoord, maar ASML is ook flink duurder dan zijn historische gemiddelde. De aandeleninkoop is hervat en de kans is groot dat ASML een hoger dividend en/of een groter inkoopprogramma aankondigt.Advies: koopwaardigRisico: laagRating: 1AKoers: 550,6 euroTicker: ASML NAISIN-code: NL0010273215Markt: Euronext AmsterdamBeurskapitalisatie: 231 miljard euroK/w 2020: 65Verwachte k/w 2021: 46Koersverschil 12 maanden: +104%Koersverschil sinds jaarbegin: +35%Dividendrendement: 0,5%