De hoge waardering is het enige negatieve punt van ASML, maar een financieel sterk bedrijf dat over goede vooruitzichten en een sterke prijszettingsmacht beschikt, is nooit goedkoop.

Na een lastig begin is 2019 toch mooi geëindigd voor ASML. De Nederlandse chipmachinefabrikant ging daarmee in tegen de trend. De jaaromzet kwam uit op 11,82 miljard euro, of 8 procent meer dan een jaar eerder. 9 miljard euro kwam van de verkoop van halfgeleidersystemen en 2,8 miljard euro van diensten en upgrades. Gemiddeld daalde de omzet van de sectorgenoten vorig jaar met 10 procent. Met een omzet van 4,04 miljard euro in het vierde kwartaal beleefde ASML een recordkwartaal. Dat cijfer lag 29 procent hoger op jaarbasis en 35 procent hoger dan in het derde kwartaal. ASML versloeg de consensusverwachting, die 3,91 miljard euro bedroeg.

...

Na een lastig begin is 2019 toch mooi geëindigd voor ASML. De Nederlandse chipmachinefabrikant ging daarmee in tegen de trend. De jaaromzet kwam uit op 11,82 miljard euro, of 8 procent meer dan een jaar eerder. 9 miljard euro kwam van de verkoop van halfgeleidersystemen en 2,8 miljard euro van diensten en upgrades. Gemiddeld daalde de omzet van de sectorgenoten vorig jaar met 10 procent. Met een omzet van 4,04 miljard euro in het vierde kwartaal beleefde ASML een recordkwartaal. Dat cijfer lag 29 procent hoger op jaarbasis en 35 procent hoger dan in het derde kwartaal. ASML versloeg de consensusverwachting, die 3,91 miljard euro bedroeg. De brutowinstmarge bleef met 48,1 procent net iets onder de verwachte 48,6 procent, maar dat was wel beduidend meer dan in het derde kwartaal (43%). De nettowinst bedroeg 1,13 miljard euro, of 2,7 euro per aandeel, wat het totaal voor 2019 bracht op 2,6 miljard euro, of 6,16 euro per aandeel, tegenover 6,1 euro een jaar eerder. Alles bij elkaar was 2019 een goed jaar in moeilijke marktomstandigheden. ASML kan profiteren van zijn status als onbetwiste marktleider in verscheidene deelsegmenten. Halfgeleiderproducenten kunnen niet besparen op productieapparatuur, omdat de technologie voortdurend evolueert en meer geavanceerde machines een competitief voordeel bieden. Cruciaal voor de groei van ASML zijn de EUV-systemen (extreem ultraviolet), waarvan de technologiegroep er vorig jaar 26 verkocht, goed voor een omzet van 2,8 miljard euro (+60%). De Nederlanders mikken voor dit jaar op 35 verkochte systemen voor 4,5 miljard euro. Volgend jaar zou dat aantal moeten oplopen naar 40 à 45 systemen. In het segment van de geheugenchips zijn de eerste tekenen van herstel zichtbaar. Processors en chips voor grafische toepassingen blijven sterk presteren. Technologische trends en vernieuwingen zoals 5G, big data, kunstmatige intelligentie, gaming, virtuele realiteit en zelfrijdende auto's staan garant voor een structurele stijging van de vraag naar halfgeleiders. Het handelsconflict tussen de Verenigde Staten en China speelde ASML eind vorig jaar wel parten. De levering van een geavanceerde EUV-machine aan China werd bevroren, nadat de Nederlandse overheid de aflevering van een exportvergunning onder Amerikaanse druk al maandenlang had vertraagd. De omzetprognose voor het lopende kwartaal lag met 3,1 à 3,3 miljard euro net iets onder de verwachtingen. Het eerste kwartaal is meestal het minst goede van een kalenderjaar. Bovendien zijn de verwachtingen van ASML traditioneel nogal conservatief. De brutomarge zou uitkomen tussen 46 en 47 procent. Voor 2020 mikt het management op een omzet van 13,3 miljard euro en een dubbelcijferige winstgroei. ASML boekte in het voorbije boekjaar een vrije kasstroom van 2,4 miljard euro. Dat is 3 procent minder dan een jaar eerder. De groep heeft 4,72 miljard euro in kas en is schuldenvrij. ASML wil het dividend optrekken van 2,1 naar 2,4 euro per aandeel (+14%). In november keerde het al een tussentijds dividend van 1,05 euro uit. In de loop van het tweede kwartaal volgt nog 1,35 euro. Op 23 januari is een nieuw programma voor aandeleninkopen opgestart. ASML besteedt tot eind 2022 tot 6 miljard euro aan aandeleninkopen.ConclusieDit jaar kondigt zich beter aan, terwijl ASML vorig jaar ook al niet slecht presteerde. De hoge waardering is het enige negatieve punt, maar een bedrijf dat financieel sterk staat en over goede vooruitzichten en een sterke prijszettingsmacht beschikt, is nooit goedkoop. ASML mag in portefeuille blijven, maar voor nieuwe aankopen wordt het best een correctie afgewacht. Advies: houden/afwachtenRisico: gemiddeldRating: 2BKoers: 264,5 euroTicker: ASML NAISIN-code: NL0010273215Markt: Euronext AmsterdamISIN-code: NL0010273215Beurskapitalisatie: 112,6 miljard euroK/w 2019: 43Verwachte k/w 2020: 32Koersverschil 12 maanden: +88%Koersverschil sinds jaarbegin: -1%Dividendrendement: 1%