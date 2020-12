ASML is een van de favoriete aandelen van Inside Beleggen voor 2021.

ASML nam in 2020 de titel van Europees technologiebedrijf met de hoogste beurswaarde over van het Duitse SAP. ASML is de marktleider in assemblagesystemen voor halfgeleiders. De technologieën van het Nederlandse bedrijf zijn cruciaal om halfgeleiders almaar kleiner, efficiënter en performanter te maken. Met machines op basis van lichtbronnen (Extreme Ultra Violet of EUV en Deep Ultra Violet of EUV) staat ASML nagenoeg zonder concurrentie technologisch aan de top. ASML, ooit gestart als spin-off van Philips, heeft de grootste halfgeleiderproducenten ter wereld als klant (Intel, Samsung), net als de grote foundries, die chips in onderaanneming produceren (TSMC).Ondanks de coronacrisis wordt 2020 weer een recordjaar voor ASML, met een verwachte omzet van 13,4 miljard euro. De pandemie bracht enkel wat logistieke problemen in het installatie- en testproces. Daardoor werden bepaalde verkopen met vertraging als omzet erkend. Na drie kwartalen in 2020 had ASML al 23 EUV-systemen aan klanten geleverd. Door de vertraging is het onzeker of het de doelstelling van 35 machines haalt. EUV (machines en bijbehorende diensten) levert ongeveer een derde van de groepsomzet. ASML beschikte na het derde kwartaal over 4,4 miljard euro aan liquiditeiten. In januari lanceerde de groep een aandeleninkoopprogramma van 6 miljard euro voor de periode 2020 tot 2022. Het grootste deel daarvan moet nog worden gerealiseerd, want door de coronacrisis is de aandeleninkoop tijdelijk opgeschort. In het vierde kwartaal wordt het programma hernomen.Voor 2021 mikt ASML op een omzetgroei van 10 tot 12 procent, terwijl de consensusschatting 16 procent was. Het management van ASML is traditioneel erg voorzichtig. De groep wil volgend jaar 45 tot 50 EUV-systemen verkopen en ziet de EUV-omzet volgend jaar met een vijfde toenemen. Het segment van de geheugenchips herstelt, en de logische halfgeleiders (processors en chips voor grafische toepassingen) blijven sterk presteren. De verkiezing van Joe Biden als nieuwe president van de Verenigde Staten geeft ook hoop. ASML dreigde een speelbal te worden in het handelsconflict tussen de VS en China. De Nederlanders produceren in de VS lichtbronnen voor lithografiesystemen, maar kregen geen exportvergunning om EUV-machines naar China te verschepen. SMIC, de grootste Chinese halfgeleiderproducent, heeft nauwe banden met het Chinese leger en de Amerikanen zijn bezorgd dat de EUV-technologie ook voor militaire toepassingen kan worden ingezet. Er is hoop dat er met president Biden weer wat ontspanning komt tussen beide wereldmachten. Technologische trends en vernieuwingen als 5G, big data, kunstmatige intelligentie, gaming, virtuele realiteit en zelfrijdende auto's staan garant voor een structurele stijging van de vraag naar halfgeleiders. De halfgeleidermarkt zal in 2021 met 8,4 procent groeien, naar 469,4 miljard dollar (cijfers World Semiconductor Trade Statistics). Daarmee sneuvelt het vorige recordjaar 2018. De coronapandemie en geopolitieke ontwikkelingen kunnen op korte termijn de groei verstoren, maar doen niets af aan de structurele trends. Aan de verwachting om tegen 2025 tussen 15 en 24 miljard euro omzet te realiseren, verandert niets. Naast de herneming van de aandeleninkoop werd ook het dividend opgetrokken. ASML wil de uitkeringen de komende jaren verder opkrikken. Het grootste voorbehoud bij een belegging in ASML kan de waardering zijn. De voorbije jaren bleek die echter geen belemmering voor een goede prestatie van het aandeel.Advies: koopwaardigRisico: laagRating: 1AKoers: 383,75 euroTicker: ASML NAISIN-code: NL0010273215Markt: Euronext AmsterdamISIN-code: NL0010273215Beurskapitalisatie: 164,3 miljard euroK/w 2020: 48Verwachte k/w 2021: 38Koersverschil 12 maanden: +53%Koersverschil sinds jaarbegin: +47%Dividendrendement: 0,6%