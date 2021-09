De koersevolutie vertaalt absoluut nog niet het geschetste groeitraject van Atenor.

De markt blijft twijfelen aan de perspectieven voor het kantoorvastgoed, maar Atenor bewijst in de eerste zes maanden dat er wel degelijk nog lucratieve deals te sluiten zijn. De vastgoedontwikkelaar wist het resultaat van 2020 al in de eerste helft van 2021 te overstijgen, vooral dankzij de verkoop van het kantoorgebouw Vace Greens F in Boedapest, het zesde en laatste gebouw. Vorig jaar was er 24,13 miljoen euro winst, nu al 29,60 miljoen. Tegenover de eerste helft van 2020 was er een stijging met 51 procent.Het management mikt voor de tweede jaarhelft op nog vier verkopen. Zeven projecten in vijf landen, goed voor 129.000 vierkante meter en 338 appartementen, droegen bij tot het halfjaarresultaat. Atenor voegde dit jaar vier nieuwe projecten aan de portefeuille toe: twee in Boedapest (Baker Street en Lake 11), een in Parijs (rue Victor Hugo) en een in Luxemburg (Cloche d'Or). Met een eerste aangekondigd project in Londen krijgt de portefeuille er een nieuwe metropool en een nieuw land bij. Ze omvat nu 33 projecten in 10 landen en 16 steden. Het Internationaal Groeiplan (2022-2026) voorziet in de uitbreiding van het aantal projecten per land waar de groep actief is. Daarvoor werkt Atenor met lokale teams. De internationalisering van Atenor deed de portefeuille ruim verdubbelen van gemiddeld 600.000 naar 1,3 miljoen vierkante meter. Het strategisch plan heeft de groep weggehaald van de historische as Brussel-Luxemburg, die nu nog 36 procent van de portefeuille uitmaakt. Atenor focust nu op de groeimarkten van Centraal-Europa (Boedapest, Boekarest en Warschau). Die zijn goed voor 48 procent van de vastgoedportefeuille en dat percentage zal de komende jaren nog oplopen. In het kader van hetzelfde plan heeft Atenor ook gediversifieerd naar Frankrijk (Parijs), Duitsland (Düsseldorf), Portugal (Lissabon), Nederland (Den Haag) en onlangs dus ook het Verenigd Koninkrijk (Londen). De spreiding over meer landen moet helpen om de gemiddelde aanwezigheid van een project in de Atenor-portefeuille reduceren van 6 naar 4,5 jaar. Dat laat toe gemiddeld 400.000 vierkante meter per jaar te ontwikkelen in de periode 2022-2026, tegenover 100.000 vierkante meter in 2013-2016. Met het ongewijzigde streefcijfer van 400 euro per vierkante meter brutowinst - bijna elk project zit daar in de praktijk boven - is de ambitie dus niet langer 40 miljoen euro brutowinst per jaar te genereren over een tiental projecten, zoals in 2013-2016, maar te gaan richting 160 miljoen euro voor de periode 2022-2026 op basis van een portefeuille van 1,8 miljoen vierkante meter. 54 procent van de portefeuille bestaat uit kantoren, 40 procent is residentieel (appartementen) en de rest winkels. Door de vertraging door de pandemie en twijfels rond kantorenvastgoed door het massale thuiswerken tijdens coronacrisis vertaalt de koersevolutie dat geschetste groeitraject absoluut nog niet. We zien een mooie koopkans voor de komende 12 tot 24 maanden (rating 1B). Bovendien mikken op een geleidelijke stijging van het dividend à rato van 3 à 5 procent per jaar. Advies: koopwaardigRisico: gemiddeldRating: 1BKoers: 60,60 euroTicker: ATEB BBISIN-code: BE0003837540Markt: Euronext BrusselBeurskapitalisatie: 425,1 miljoen euroK/w 2020: 13,5Verwachte k/w 2021: 8Koersverschil 12 maanden: +7%Koersverschil sinds jaarbegin: +6%Dividendrendement: 4,0%