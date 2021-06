De koersevolutie vertaalt niet het verwachte groeitraject van Atenor.

Bij Atenor hebben we in de eerste drie maanden van het jaar geen spectaculaire ontwikkelingen gezien. Toch bestaat de kans dat de vastgoedontwikkelaar in 2021 minstens het resultaat van 2020 evenaart (24,13 miljoen euro of 3,43 euro per aandeel), en misschien zelfs het nettoresultaat van 2019 (37,78 miljoen euro of 7,08 euro per aandeel). Meer duidelijkheid daarover krijgen we ongetwijfeld bij de halfjaarcijfers. In het eerste kwartaal verkocht Atenor het Conferentiecentrum van de Europese Unie in Brussel (Realex). In het tweede kwartaal meldde het de verkoop van de Hermes Business Campus in Boekarest en van het zesde gebouw van het Vaci Greens-complex in Boedapest. Bovendien zijn al meer dan 130 appartementen verkocht in Brussel en Boekarest. Dat zijn er meer dan in het hele jaar 2020. Dat moet voldoende zijn om het nettoresultaat 2020 al minstens te evenaren. In Boedapest deed Atenor twee acquisities: een kantorenproject (24.500 m2) en een eerste residentieel project met ruim 1300 woningen (92.000 m2). Met de aankondiging van een eerste project in Londen voegde de ontwikkelaar bovendien een nieuwe metropool en een nieuw land (Verenigd Koninkrijk) aan zijn portefeuille toe. Die is gespreid over 33 projecten (18 in 2016) en 16 steden in 10 landen. Een volgende fase van het Internationaal Groeiplan focust op de uitbreiding van de activiteiten per land waarin Atenor actief is. De vastgoedontwikkelaar met een lange staat van dienst beleeft de jongste jaren een soort tweede jeugd met zijn ambitieuze Internationaal Groeiplan. Het verdubbelde de portefeuille van gemiddeld 600.000 naar 1,3 miljoen vierkante meter. Het strategisch plan stuurde de groep weg van haar historische as Brussel-Luxemburg, die eind 2020 nog 29 procent van de portefeuille uitmaakte. Daar waren geen vooruitzichten meer op dezelfde fraaie returns als in het verleden. Atenor focust nu meer op de groeimarkten van Centraal-Europa: Boedapest, Boekarest en Warschau. Die waren eind vorig jaar al goed voor 49 procent van zijn vastgoedportefeuille, en dat cijfer zal de komende jaren nog oplopen. Daarnaast heeft Atenor ook diversificatie gezocht in andere Europese landen, zoals Frankrijk (Parijs), Duitsland (Düsseldorf), Portugal (Lissabon) en recent ook Nederland (Den Haag) en het Verenigd Koninkrijk (Londen). De uitbreiding naar meer landen moet helpen om de gemiddelde duur van aanwezigheid van een project in de Atenor-portefeuille te reduceren van 6 naar 4,5 jaar. Dat laat niet toe om gemiddeld 100.000 vierkante meter te ontwikkelen, zoals in de periode 2013-2016. In de periode 2022-2026 zal dat evolueren richting 400.000 vierkante meter. Vermits het streefcijfer van 400 euro per vierkante meter brutowinst (haast elk project zit daar in de praktijk boven) ongewijzigd blijft, verschuift de ambitie om 40 miljoen euro brutowinst per jaar te genereren over een tiental projecten zoals in 2013-2016 richting 160 miljoen euro voor de periode 2022-2026. 65 procent van de portefeuille bestaat uit kantoren, 28 procent is residentieel (appartementen) en de rest winkels. Door de vertraging als gevolg van de coronapandemie en twijfels rond kantorenvastgoed weerspiegelt de koersevolutie nog niet dat geschetste groeitraject. We zien daarin een mooie koopkans voor de komende twaalf tot achttien maanden (rating 1B). Bovendien mikken op een geleidelijke stijging van het jaarlijkse dividend. Advies: koopwaardigRisico: gemiddeldRating: 1BKoers: 58,60 euroTicker: ATEB BBISIN-code: BE0003837540Markt: Euronext BrusselBeurskapitalisatie: 412,5 miljoen euroK/w 2020: 13,5Verwachte k/w 2021: 8Koersverschil 12 maanden: -4%Koersverschil sinds jaarbegin: +3%Dividendrendement: 4,1%