Atenor heeft een Pan-Europese ambitie

De klassieke markten België en Luxemburg bieden niet meer de fraaie returns van weleer voor de vastgoedgroep Atenor. Het zwaartepunt van de portefeuille verschuift richting Centraal-Europa en elders.

De pan-Europese ambitie van de vastgoedgroep Atenor krijgt steeds meer vorm. De invulling van het strategische plan 2017-2021 om in nog meer Europese landen en steden aanwezig te zijn, wordt almaar zichtbaarder. Nog voordat het plan werd aangekondigd, kende het brede publiek al de investeringen in Polen (Warschau University Business Campus, twee kantoorgebouwen met een oppervlakte van 30.500 vierkante meter) en Frankrijk (een site van 7000 vierkante meter aan de oever van de Seine in Bezons, nabij Parijs, waar de eerste steen is gelegd van een kantorenproject van 34.000 vierkante meter). Vorig najaar zette Atenor zijn eerste stap in Duitsland. In hartje Düsseldorf kocht het een stuk grond van 1300 vierkante meter. Het is de bedoeling er een gemengd project van te make...