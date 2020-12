Door de covid-19-pandemie kan de vastgoedontwikkelaar nog geen nauwkeurige indicatie van het jaarresultaat geven. Gelukkig hielden de halfjaarresultaten al een flinke voorsprong in op het cijfer van vorig jaar.

Atenor is een vastgoedontwikkelaar met een lange staat van dienst. Het bedrijf heeft een ambitieus internationaal groeiplan uitgerold dat de portefeuille deed oplopen van gemiddeld 600.000 vierkante meter naar 1.270.000 vierkante meter in september 2020, gespreid over 29 projecten. Mede om die groei te ondersteunen haalde het voor de zomer 77,4 miljoen euro op met voorkeurrecht voor bestaande aandeelhouders door de uitgifte van 1,41 miljoen nieuwe aandelen tegen 55 euro per aandeel. De portefeuille is gespreid over 9 landen en 14 steden. 70 procent van de portefeuille bestaat uit kantoren, 23 procent is residentieel (appartementen) en de rest winkels. Het massale thuiswerken door de coronacrisis doet heel wat investeerders de toekomst van kantoren ter discussie stellen, maar voor het Atenor-management is dit geen revolutie voor de kantorenmarkt. De trend om verouderde gebouwen te verlaten en nieuwe, moderne kantoren te betrekken, zal er enkel maar door versneld worden. Zowel voor het verlenen van vergunningen als voor de verkoop van projecten houdt de bedrijfsleiding wel rekening met vertragingen door de covid-19-pandemie. Daardoor kan de bedrijfsleiding nog geen nauwkeurigere indicatie van het jaarresultaat geven. Gelukkig hielden de halfjaarresultaten al een flinke voorsprong in op het cijfer van vorig jaar. De vastgoedontwikkelaar behaalde in de eerste zes maanden een nettoresultaat van 19,6 miljoen euro. Dat blijft ook de prognose - "circa 20 miljoen euro" - voor het volledige boekjaar. Aandeelhouders mogen rekenen op minstens een vergelijkbaar dividend met vorig boekjaar (2,31 euro bruto per aandeel).ConclusieHet aandeel is voldoende ver onder de intrinsieke waarde gezakt en houdt voldoende rekening met een mogelijke vertraging in de resultaten op korte termijn (2020 en 2021) om het positief advies te handhaven. Het aandeel blijft in de voorbeeldportefeuille (rating 1B). Advies: koopwaardigRisico: gemiddeldRating: 1BKoers: 57,20 euroTicker: ATEB BBISIN-code: BE0003837540Markt: Euronext BrusselBeurskapitalisatie: 401,2 miljoen euroK/w 2019: 9Verwachte k/w 2020: 9Koersverschil 12 maanden: -12%Koersverschil sinds jaarbegin: -17%Dividendrendement: 3,8%