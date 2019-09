Atenor maakt groeispurt dankzij Centraal-Europa

Danny Reweghs Directeur strategie Inside Beleggen

Atenor is een vastgoedontwikkelaar met een lange staat van dienst. De jongste jaren steekt het een serieus tandje bij. Het geeft volop invulling aan het strategisch plan 2017-2021 dat de groep meer moet weg krijgen van de historische as Brussel-Luxemburg (medio 2019 nog 29 procent van de portefeuille), want die biedt geen vooruitzichten op dezelfde fraaie returns als in het verleden. De groep wil zich meer richten op de groeimarkten van Centraal-Europa (Boedapest, Boekarest en Warschau), die al ruim de helft (54%) van de vastgoedportefeuille uitmaken. Dat percentage zal normaliter de komende jaren oplopen.

Voor heel wat westerse multinationals zijn de grote steden van de Centraal-Europese landen de 'place to be' voor hun investeringen. De bevolking in die landen is gemiddeld jonger, goed opgeleid en toch zijn de lonen er een stuk lager dan in West-Europa. En de procedures voor investeringen zijn er veel korter dan bij ons. Daarnaast heeft Atenor in het kader van hetzelfde plan ook de stap gezet naar andere Europese landen zoals Frankrijk, Duitsland en Portugal.

