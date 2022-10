De recessie zal de realisatie van de projecten bij Atenor vertragen.

Ook het aandeel van Atenor ontkomt niet aan de malaise onder de vastgoedaandelen. De hoofdschuldige is de fors stijgende rente. Maar het aandeel brengt er sinds de coronacrisis al weinig van terecht. De markt blijft twijfelen aan de perspectieven voor kantoorvastgoed en aan de snelheid waarmee de vastgoedontwikkelaar zijn projecten kan realiseren, en vooral of er lucratieve deals kunnen worden gesloten. Op dat gebied was de eerste helft van 2022 geen opsteker, maar eerder een bevestiging van de afwachtende houding van analisten en beleggers.Het grootste nieuws kwam aan het eind van de zomer niet van de halfjaarresultaten, maar van het onverwachte vertrek van financieel directeur Sydney Bens na meer dan een kwarteeuw trouwe dienst. Hij wordt opgevolgd door Laurent Jacquemart, voorheen onder meer de CFO bij Extensa. Jacquemart moet de internationalisering van de groep verder helpen te dragen. De vastgoedontwikkelaar zette onder meer door de meerwaarde op de verkoop van de 50 procentparticipatie in Cloche d'Or Development (Luxemburg) en de herwaardering van het gebouw Nysdam een halfjaarresultaat van 9,0 miljoen euro neer. Dat ligt in lijn met de eigen verwachtingen, maar ver onder de 29,60 miljoen euro in de eerste helft van 2021. We zakken van 4,40 naar 1,34 euro winst per aandeel (-69,5%). De bedrijfswinst kwam uit op 18,43 miljoen euro, flink wat minder dan de 41,87 miljoen in de eerste zes maanden van vorig jaar. Door de gemiddeld hogere schuld lagen de financiële kosten wel hoger dan in de eerste helft van 2021: -7,8 versus -5,34 miljoen euro.In de eerste jaarhelft kocht Atenor het project Astro voor de herontwikkeling, renovatie en bouw van 10.200 vierkante kantoor- en woonruimte. De portefeuille was eind juni gespreid over 32 projecten in tien landen. In het Internationaal Groeiplan (2022-2026) ligt de focus op de uitbreiding van het aantal projecten per land waar de groep actief is, dankzij lokale teams. De internationalisering van Atenor deed de portefeuille ruim verdubbelen van gemiddeld 600.000 naar 1,3 miljoen vierkante meter. Het strategische plan heeft de groep weggehaald van de historische as Brussel-Luxemburg en meer gefocust op de groeimarkten van Centraal-Europa (Boedapest, Boekarest en Warschau), die ongeveer de helft van de vastgoedportefeuille uitmaken. Daarnaast heeft Atenor ook gediversifieerd naar een aantal andere Europese landen: Frankrijk (Parijs), Duitsland (Düsseldorf), Portugal (Lissabon), Nederland (Den Haag) en onlangs het Verenigd Koninkrijk (Londen). Bovendien moet de uitbreiding over meer landen helpen de gemiddelde duur van aanwezigheid van een project in de Atenor-portefeuille te reduceren van 6 naar 4,5 jaar. Dat laat toe niet gemiddeld 100.000 vierkante meter te ontwikkelen zoals tussen 2013 en 2016, maar te evolueren richting 400.000 vierkante meter in de periode 2022-2026. Vermits het streefcijfer van 400 euro brutowinst per vierkante meter ongewijzigd blijft, is de ambitie niet langer 40 miljoen euro brutowinst per jaar over een tiental projecten te genereren, maar te gaan richting 160 miljoen euro. Maar de energiecrisis en de recessie zullen de timing van de projecten vertragen.ConclusieHet is belangrijk dat Atenor heeft aangegeven het dividendbeleid te zullen behouden. Er is dus nog hoop dat het dividend op 2,54 euro bruto per aandeel zal gehandhaafd blijven. Dat houdt tegen de huidige koers een brutodividendrendement in van meer dan 6 procent. Er is geduld nodig, maar op het huidig koersniveau is dit een defensieve, want goedkope rendementswaarde.Advies: koopwaardigRisico: gemiddeldRating: 1BKoers: 42,60 euroTicker: ATEB BBISIN-code: BE0003837540Markt: Euronext BrusselBeurskapitalisatie: 294,2 miljoen euroK/w 2021: 11Verwachte k/w 2022: 9Koersverschil 12 maanden: -26%Koersverschil sinds jaarbegin: -25%Dividendrendement: 6,1%