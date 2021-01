In onze zoektocht om in te spelen op het potentieel van koper als onmisbare grondstof voor de wereldwijde elektrificatie kwamen we terecht bij Solaris Resources.

Het Canadese koperexploratiebedrijf werd in 2018 opgericht onder de naam Solaris Copper, na de afsplitsing van de koperexploratieprojecten van Equinox Gold. Solaris is sinds juli 2020 genoteerd op de Venture Exchange van Toronto. De portefeuille omvat zes koperexploratieprojecten, waarvan een aantal zich nog in een vroeg stadium bevinden. De portefeuille is samengesteld door de vorig jaar overleden David Lowell, een legendarische geoloog die in zijn carrière meer dan tien grote koperprojecten ontdekte, waaronder La Escondida in Chili, 's werelds grootste kopermijn. Het kroonjuweel van Solaris is Warintza in Equador, een project dat Lowell in 2001 ontdekte. Een eerste, bescheiden resourceschatting (nog niet bewezen grondstoffenreserves) bedraagt 126 miljoen ton ertsmateriaal met 0,7 procent koperequivalent (0,56% koper). Met die gemiddelde ertsgraad (het gehalte aan metaal in het erts) scoort Warintza dubbel zo hoog als de gemiddelde recente koperprojecten. Het project is geschikt voor de goedkopere open mijnbouw, en toegang vinden tot de kritische infrastructuur (wegen, water, elektriciteit) is geen struikelblok. Tot vorig jaar lag de exploratie stil door een conflict met de lokale bevolking. In 2020 kwam er een alomvattend akkoord voor de levenscyclus van het project. Daarop haalde Solaris de Augusta Group aan boord, een Canadese managementgroep met Richard Warke als centrale figuur. De groep heeft een sterk trackrecord in het ontwikkelen en verkopen van exploratiebedrijven. De voorbije tien jaar verkocht ze vier bedrijven voor een gezamenlijke meerwaarde van 4,5 miljard Canadese dollar. Vorig jaar zijn op Warintza zes boringen gedaan die sterke resultaten opleverden (tot 1% koperequivalent). Dat succes leidde in december, ondanks voldoende beschikbare cash (23 miljoen Canadese dollar eind september), tot een stevige kapitaalverhoging van 82,6 miljoen dollar tegen 5,2 Canadese dollar per aandeel. De exploratie zal in 2021 een versnelling hoger schakelen en zich uitbreiden naar een eerste van drie mogelijke goudzones, die in 2019 zijn geïdentificeerd. Onder de aandeelhouders vinden we, naast Equinox Gold (29%) en voorzitter Richard Warke (26%), kleppers als Ross Beaty (4%) en Lukas Lundin (5%). De steun van Lundin is belangrijk, omdat Lundin Gold in 2019 succesvol de eerste grote moderne goudmijn opstartte sinds Equador zich in 2015 openstelde voor internationale mijnbouwbedrijven. Van de overige vijf projecten is er al een voorlopige haalbaarheidsstudie voor La Verde in Mexico (60%-eigendom), met een totale actuele waarde van 617 miljoen dollar (op 100%-basis). De andere vier projecten, twee in Chili (onder meer Ricardo met partner Freeport-McMoRan) en twee in Peru, zitten nog in een vroeg stadium, maar hebben een aanzienlijk potentieel. ConclusieHet aandeel van Solaris Resources verviervoudigde sinds de beursgang. Die indrukwekkende prestatie dankt het aan de sterke eerste boorresultaten van Warintza, dat alles in zich heeft om uit te groeien tot een begeerd megakoperproject. De forse kapitaalverhoging in december duidt op grootse exploratieplannen. Dankzij de combinatie van het sterke management en aandeelhouderschap, en het nog te ontdekken potentieel van Warintza (ook in goud) en van de overige projecten, is een koopadvies gerechtvaardigd. Een gespreide instap is na de forse stijging aangewezen. Advies: koopwaardigRisico: hoogRating: 1CKoers: 6,64 Canadese dollarTicker: SLS CNISIN-Code: CA83419D2014Markt: TorontoBeurskapitalisatie: 693,7 miljoen Canadese dollarK/w 2020: -Verwachte k/w 2021: -Koersverschil 12 maanden: +343%Dividendrendement: -