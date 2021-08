Bpost kon de winstverwachting voor dit jaar nogmaals verhogen, maar de hogere winst is niet duurzaam.

Een sterk tweede kwartaal en een nieuwe verhoging van de winstverwachtingen konden de beurskoers van bpost geen nieuw leven inblazen, omdat het resultaat van het tweede kwartaal op atypische en broze fundamenten rust. De forse stijging van de bedrijfswinst was bijna volledig te danken aan een hogere winstbijdrage van het klassieke postverkeer, terwijl die divisie normaal klappen krijgt. De winstgevendheid van de logistieke activiteiten trappelde ter plaatse, terwijl die divisie voor de winstgroei moet zorgen. De resultaten van het tweede kwartaal zijn daarom weinig representatief voor de toekomst.De verwachting van een aangepaste bedrijfswinst van minstens 340 miljoen euro over heel 2021, impliceert voor de tweede helft een aangepaste bedrijfswinst van slechts 118 miljoen euro. Die vrij bescheiden vooruitzichten zijn te wijten aan het klassieke postverkeer, dat de draad van structurele dalende volumes en dus ook lagere winsten opnieuw oppikt. Toen beleggers beseften dat het sterke resultaat van het tweede kwartaal rustte op een opflakkering van het verleden en niet op een versnelling van de toekomst, stuurden ze de beurskoers kort na publicatie van winst naar verlies.Tegen een tijdelijke opleving van de business in het klassieke postverkeer kun je natuurlijk niet neen zeggen. De omzet in de divisie Mail en Retail steeg met liefst 8 procent in het tweede kwartaal, gedragen door licht hogere volumes en hogere posttarieven. Vooral de advertentiepost krabbelde overeind, maar het was gemakkelijk vergelijken met het tweede kwartaal van vorig jaar, geteisterd door een harde lockdown. De uitnodigingen voor de vaccinaties zorgden voor 8 miljoen euro aan extra business. Dat samenspel leverde de divisie een bedrijfswinst van 71,7 miljoen euro op, goed voor twee derde van de totale bedrijfswinst. Dat feestje blijft dus niet duren. Het management verwacht dat het klassieke postverkeer in de tweede helft van het jaar met 10 procent zal krimpen.De logistieke activiteiten stagneerden in het tweede kwartaal. De omzet van de divisie Parcels & Logistics Europe daalde zelfs met 4 procent, maar hier is het lastig vergelijken met de pakjesexplosie tijdens de lockdown van vorig jaar. Bpost slaagt er wel almaar beter in om de pakjes efficiënter tot bij u te krijgen, onder meer door de postbodes in te schakelen. Dankzij de betere marges steeg de bedrijfswinst met 7 procent. Over heel 2021 verwacht bpost een omzetstijging met 5 tot 10 procent, met een normalisatie van de verhandelde volumes op het hoge coronaniveau van 2020. Bpost rekent daarbij op een marge van 9 tot 11 procent, maar dat staat of valt met de capaciteit van het bedrijf om de piekvolumes aan het einde van het jaar te verwerken zonder de kosten in de hoogte te jagen. Het management heeft daarom van de voorbereiding van die piekvolumes een prioriteit gemaakt.Ook in de Verenigde Staten moesten de logistieke activiteiten gas terugnemen na de coronatussenspurt van vorig jaar. De omzet daalde met 12,5 procent en de bedrijfswinst met een derde. Bpost wijst onder meer op de stijgende lonen in de VS om de margedruk te verklaren. Over heel 2021 moet de omzet van de divisie Parcels & logistics North America met 5 tot 10 procent kunnen stijgen dankzij de instroom van nieuwe klanten, bij een marge van 4 tot 5 procent.ConclusieBpost kon de winstverwachting voor dit jaar nogmaals verhogen, maar de hogere winst is niet duurzaam. De tweede jaarhelft belooft minder te worden. De waardering is met een koers-winstverhouding van 8 en een ondernemingswaarde van 4 keer de bedrijfscashflow heel laag, maar de vooruitzichten zijn te wankel om het advies op te krikken tot koopwaardig.Advies: houdenRisico: gemiddeldRating: 2BKoers: euroTicker: BPOSTISIN-code: BE0974268972Markt: Euronext BrusselBeurskapitalisatie: 1,74 miljard euroK/w 2020: 9Verwachte k/w 2021: 8Koersverschil 12 maanden: +5%Koersverschil sinds jaarbegin: +3%Dividendrendement: 5,5%