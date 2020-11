Het groeiparcours van Alibaba is indrukwekkend. In het afgelopen kwartaal steeg de omzet met 30 procent. De perspectieven blijven gunstig, maar de voorbije weken beleefde de koers een dip door de gemiste beursgang van Ant Group.

Vorig jaar zwaaide de legendarische oprichter Jack Ma af als CEO van het grootste e-commercebedrijf van China, maar hij blijft wel de spilfiguur van de Chinese techgigant, die vorig jaar in volle handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en China besliste om op de beurs van Hongkong te noteren. Het was ook de bedoeling de fintechdochter Ant Group (33%) naar de beurs van Sjanghai te brengen. Het had de grootste beursintroductie ooit kunnen zijn met een tegenwaarde van 34,4 miljard dollar. De beursgang was al vele malen overingetekend, tot de Chinese autoriteiten ingrepen en de beursgang de dag voor de eerste notering alsnog werd afgeblazen. Volgens The Wall Street Journal kwam het bevel om de beursgang van Ant Group te torpederen van president Xi Jinping. Dat betekende een climax in de gespannen relatie tussen de Chinese autoriteiten en de bekendste Chinese ondernemer. Jack Ma had net voor de beursgang stevige kritiek geuit op de toezichthouders die de groei te zeer zouden belemmeren. Dat was de spreekwoordelijke druppel voor de overheid, die al wantrouwig stond tegenover de spectaculaire opmars van Alibaba en Ant Group. De nieuwe regels beperken de winstvooruitzichten en dus ook de waardering van Ant Group. Fintechspelers als Ant Group zullen zich in de toekomst aan vergelijkbare regels moeten houden als de klassieke financiële instellingen inzake kredietverstrekking. Het is logisch dat de koers van Alibaba een behoorlijke tik kreeg. Met een beurswaarde van ruim 700 miljard dollar is Alibaba de grootste Chinese onderneming op de beurs van New York. Alibaba groeide het afgelopen decennium uit tot het belangrijkste verkoopplatform van China. Dat wordt elk jaar opnieuw bevestigd op Singles Day op 11 november, de belangrijkste onlineshoppingdag in China. Alibaba draaide een omzet van liefst 75,28 miljard yuan, een pak meer dan het jaar ervoor. De grootste beurskapitalisatie van Azië presenteerde begin november de cijfers voor het tweede kwartaal van het boekjaar 2020-2021. De Chinese internetreus zag de omzet toenemen met 30 procent tot 155,06 miljard yuan of 23,45 miljard dollar. Dat is lichtjes boven de gemiddelde analistenverwachting van 23,3 miljard dollar. Het is een duidelijk signaal dat de Chinese economie is genormaliseerd na de coronadip.Eind september had Alibaba 881 miljoen actieve, mobiele gebruikers op de marktplaats, maar dat lag onder de analistenconsensus van 899 miljoen. De bedrijfskasstroom (ebitda) steeg tot 47,53 miljard yuan of 7,2 miljard dollar. Dat is te vergelijken met de gemiddelde analistenverwachting van 46,23 miljard yuan. De winst per aandeel kwam uit op 2,65 dollar per aandeel, ver boven de analistenconsensus van 2,11 dollar per aandeel. Een van de sterkste groeipolen blijft de clouddiensten. Daar groeide de omzet het afgelopen kwartaal met 60 procent tot 2,19 miljard dollar. Alibaba is de marktleider op de Chinese cloudmarkt. ConclusieHet groeiparcours van Alibaba is indrukwekkend. De perspectieven blijven gunstig, maar de voorbije weken beleefde de koers een dip door de gemiste beursgang van de fintechdochter Ant Group. Op basis van een verwachte koerswinstverhouding van 26 en een verwachte verhouding ondernemingswaarde (ev) tegenover de bedrijfskasstroom (ebitda) van 17 is het aandeel niet spotgoedkoop. Maar Alibaba blijft groeien in een bovengemiddeld ritme en heeft een sterke financiële positie (ruim 35 miljard dollar nettokaspositie). We maken van de koersterugval gebruik om naar een positief advies te evolueren en kijken ernaar uit het aandeel in de voorbeeldportefeuille op te nemen. Advies: koopwaardigRisico: gemiddeldRating: 1BKoers: 260,9 dollarTicker: BABA USISIN-code: US01609W1027Markt: NYSEBeurskapitalisatie: 708,1 miljard dollarK/w 2019: 45Verwachte k/w 2020: 27Koersverschil 12 maanden: +45%Koersverschil sinds jaarbegin: +24%Dividendrendement: -