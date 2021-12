We mikken op een verder herstelpotentieel van het aandeel ten opzichte van de markt in de komende 12 tot 18 maanden.

Ackermans & van Haaren (AvH) gaf in zijn tussentijdse verklaring over het derde kwartaal aan dat de holding is doorgegaan op het elan van de uitstekende resultaten van de eerste jaarhelft. Het bevestigde ook de verwachting dat het boekjaar 2021 recordresultaten zal opleveren. Bij de baggerdochter DEMEsteegde omzet in het derde kwartaal met 3 procent tot 1,731 miljard euro. De steunpilaar van de resultaten is sinds jaar en dag het segment private banking, met Delen Private Bank en Bank J. Van Breda. Het beheerde vermogen is opgelopen tot 60,8 miljard euro, tegenover 59,8 miljard medio 2021 en 54,1 miljard eind 2020. Cruciaal voor het segment vastgoed en seniorenzorg, met onder meer Nextensa en Anima Care, in het derde kwartaal was de goedkeuring door een buitengewone algemene vergadering van het fusieproject Leasinvest-Extensa tot een geïntegreerde vastgoedspeler (verhuur en ontwikkeling) Nextensa. In de afdeling energie was er de verdere expansie en gunstige resultaten van Sipef, met dank aan een hogere productie en fors hogere prijzen voor palmolie. De holding beschikte op 30 september over een nettokaspositie van 74,5 miljoen euro, tegenover 88,6 miljoen op 30 juni en 68 miljoen eind 2020. We mikken op een verder herstelpotentieel van het aandeel ten opzichte van de markt in de komende 12 tot 18 maanden. AvH probeert ook aandeelhouderswaarde te creëren door CFE op te splitsen. We zijn dan ook tevreden dat we onlangs het gewicht van het aandeel in de voorbeeldportefeuille (rating 1A) nog hebben verhoogd. Advies: koopwaardigRisico: laagRating: 1AKoers: 147,70 euroTicker: ACKB BBISIN-code: BE0003764785Markt: Euronext BrusselBeurskapitalisatie: 4,87 miljard euroK/w 2020: 24Verwachte k/w 2021: 21Koersverschil 12 maanden: +21%Koersverschil sinds jaarbegin: +16%Dividendrendement: 1,5%