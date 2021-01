We zijn positief over het herstelpotentieel van de belangrijkste activa van de Antwerpse holding.

Ackermans & van Haaren (AvH) heeft de reputatie een kwaliteitsaandeel te zijn. De afgelopen twintig jaar leverde een belegging in AvH-aandelen een return (koerswinst + dividenden) van 483 procent op, goed voor een jaargemiddelde van 9,2 procent. Dat is een pak beter dan de Bel-20 (153%, 4,75% gemiddeld), GBL (232%) en Brederode (431%). Alleen Sofina(978%, 12,6% gemiddeld) overklast de Antwerpse holding. Maar sinds begin 2016 ging het minder goed. In die periode was er 'slechts' 5 procent return. Dat is bijna 15 procent minder dan de Bel-20, maar ook ruim 25 procent minder dan GBL, 115 procent minder dan Brederode, en 200 procent minder dan Sofina. De verklaring ligt in de prestaties van de beursgenoteerde beleggingen. De beursgenoteerde aandelen bleven achter op het marktgemiddelde, vooral de kernparticipatie CFE. De maatschappij boven het baggerbedrijf DEME is goed voor een derde van de intrinsieke waarde van de holding. De nettowinstbijdrage van het segment maritieme engineering en contracting, dat naast CFE ook Rent-A-Port en Green Offshore omvat, zakte van 26 miljoen euro in de eerste helft van 2019 naar 7,5 miljoen in dezelfde periode van 2020. Beter nieuws was de stijging van de nettowinst in het segment private banking, dat Delen Private Bank en Bank J. Van Breda bevat en goed is voor zowat 35 procent van de intrinsieke waarde. De nettowinst ging van 58,2 naar 61,6 miljoen euro in de eerste helft van 2020. Het beheerde vermogen herstelde na negen maanden wel tot 51,3 miljard euro, tegenover nog 49,8 miljard op 30 juni. De piek van 51,9 miljard euro van eind 2019 kwam zo weer in zicht. Het segment vastgoed en seniorenzorg (12% van de intrinsieke waarde), dat onder meer Leasinest, Extensa, Animal Care overkoepelt, boekte in de eerste jaarhelft 3,7 miljoen euro nettoverlies, tegenover 15,7 miljoen nettowinst vorig jaar. Dat kwam door lagere huurinkomsten en een waardevermindering op de participatie in Retail Estates.De afdeling energie (7% van de intrinsieke waarde), die vooral bestaat uit het belang in Sipef, ruilde een klein verlies van 0,6 miljoen euro in voor 0,6 miljoen winst. Tot slot boekte het segment AvH & groeikapitaal (13%) 9,7 miljoen euro nettoverlies door een waardevermindering op de beleggingsportefeuille. Het gewicht van groeikapitaal is beduidend lager dan bijvoorbeeld bij Sofina en Brederode, en verklaart mee de mindere koersprestatie van de voorgaande jaren. Vorig jaar was er nog een nettowinst van 113,5 miljoen, dankzij een meerwaarde van 105,7 miljoen op de uitstap uit de Franse rusthuisspeler Residalya. Geconsolideerd en zonder uitzonderlijke meer- of minwaarden halveerde de nettowinst nagenoeg tot 53,3 miljoen euro. AvH verwacht een betere tweede jaarhelft en verraste positief door een brutodividend aan te kondigen van 2,32 euro per aandeel. De holding beschikte op 30 juni over een gezonde nettokaspositie van 201 miljoen euro (267,4 miljoen eind 2019) en investeerde in de eerste jaarhelft 58,1 miljoen euro, zowel in kernactiva (CFE en Sipef) als in groeikapitaal (Biotalys, MRM Health, OncoDNA en het Indiase Medikabazaar).ConclusieWe zijn niet positief over de holding op basis van de onderwaardering ten opzichte van de intrinsieke waarde. Het aandeel noteert in de buurt van de intrinsieke waarde. We zijn wel positief over het herstelpotentieel van de belangrijkste activa (CFE, Sipef, Leasinvest) en het potentieel van extra waardecreatie bij private banking, nu in 2021 meer zal worden belegd. AvH is een aantrekkelijke herstelkandidaat, geschikt voor de voorbeeldportefeuille. Advies:koopwaardigRisico: laagRating: 1A Koers: 128,70 euroTicker: ACKB BBISIN-code: BE0003764785Markt: Euronext BrusselBeurskapitalisatie: 4,23 miljard euroK/w 2020: 25Verwachte k/w 2021: 22Koersverschil 12 maanden: -7%Dividendrendement: -