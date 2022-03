De markt heeft nog niet helemaal in de gaten hoe aanzienlijk Balta Group zal veranderen.

Cruciaal voor Balta Group zijn niet zozeer de jaarcijfers van 2021, maar de bindende overeenkomst die de groep op 28 november ondertekende om haar activiteiten karpetten (Rugs), residential polypropyleen (Residential PP) en Non Woven te verkopen aan de Britse concurrent Victoriamet een ondernemingswaarde (ev) van 225 miljoen euro, dus op schuld- en cashvrije basis. Dat betekent dat de toekomst van Balta draait om de voortgezette bedrijfsactiviteiten: Residential polyamideactiviteiten (Residential PA) en Commercial. Zo zijn de jaarcijfers 2021 opgevat en daar zullen we ook op focussen.

...

Cruciaal voor Balta Group zijn niet zozeer de jaarcijfers van 2021, maar de bindende overeenkomst die de groep op 28 november ondertekende om haar activiteiten karpetten (Rugs), residential polypropyleen (Residential PP) en Non Woven te verkopen aan de Britse concurrent Victoriamet een ondernemingswaarde (ev) van 225 miljoen euro, dus op schuld- en cashvrije basis. Dat betekent dat de toekomst van Balta draait om de voortgezette bedrijfsactiviteiten: Residential polyamideactiviteiten (Residential PA) en Commercial. Zo zijn de jaarcijfers 2021 opgevat en daar zullen we ook op focussen. De voorbije jaren was de waardering van Balta extreem teruggevallen, mede door de hoge schuldenlast. De nettokaspositie bedroeg eind december 55,3 miljoen euro, de netto financiële schuld 330,7 miljoen, tegenover 283,2 miljoen eind 2020. Maar na de verkoop aan Victoria duikt de nettoschuld naar 153 miljoen euro en de pro forma schuldgraad (netto financiële schuld/bedrijfkasstroom) naar 3,3. Bovendien krijgt Balta dan een veel stabielere business met voorspelbaarder resultaten. De hele groep boekte vorig jaar 634,3 miljoen euro omzet, 12,9 procent meer dan in 2020 (+13,7% organische groei). Dat bracht een ebitda (bedrijfskasstroom) van 87,0 miljoen euro (+28%) op. Maar we willen natuurlijk focussen op de voortgezette activiteiten. De leverden 276,8 miljoen euro omzet (43,6% van de groepsomzet), 7,1 procent meer dan in 2020. Daarvan kwam 78,7 miljoen van Residential PA en 198,1 miljoen van Commercial. Daarmee haalt de omzet nog niet het niveau van voor de pandemie. Gelukkig steeg de ebitda forser dan de omzet, wat aangeeft dat de winstgevendheid is toegenomen. De ebitda-marge (ebitda/omzet) steeg van 14,7 naar 15,6 procent. De aangepaste ebitda steeg immers met 13,3 procent: van 38,0 naar 43,1 miljoen euro. Dat is bijna de helft van het groepstotaal. Het grootste deel van de activiteiten is verkocht, maar het meest rendabele deel is dus wel gebleven. En er is potentieel om terug te keren naar de niveaus van voor de pandemie. Om dat te faciliteren, krijgt het verbeteringsprogramma NEXT, dat het afgelopen jaar zijn ambitieuze doelstellingen van drie jaar geleden heeft overtroffen, een opvolger. Beyond heet het nieuwe programma voor transformatie en rendementsverbetering. De focus ligt op duurzaamheid door innovatieve producten en productieprocessen, meer efficiëntie en wendbaarheid door digitale initiatieven (op de eerste plaats e-commerce). Meer details over Beyond krijgen bij de cijfers over de eerste helft van 2022. Intussen heeft Balta Group een tender offer gelanceerd om voor 105 miljoen euro aan obligaties terug te kopen in het kader van de verkoopoperatie met Victoria. Ook dat moet de toekomst met minder financiële verplichtingen vormgeven. ConclusieDe markt heeft nog niet helemaal in de gaten hoe aanzienlijk Balta Group zal veranderen na de verkoop van activiteiten aan Victoria. We krijgen een kleiner, rendabeler, stabieler Balta, met een pak minder schulden. Op dat gebied staat de groep op een kantelpunt. De waardering blijft erg laag: ongeveer 5 keer de verwachte verhouding ondernemingswaarde tegenover bedrijfskasstroom 2022. Het aandeel blijft in de voorbeeldportefeuille als turnaroundkandidaat op Euronext Brussel tegen 2022 en 2023. Advies: koopwaardigRisico: hoogRating: 1CKoers: 2,91 euroTicker: BALTA BBISIN-code: BE0974314461Markt: Euronext BrusselBeurskapitalisatie: 104,6 miljoen euroK/w 2020: -Verwachte k/w 2021: 10Koersverschil 12 maanden: +96%Koersverschil sinds jaarbegin: +7%Dividendrendement: -