Zowel de omzet als de marges zit in de lift. Dat zien beleggers graag.

De coronapandemie is stilaan niets meer dan een nare herinnering voor Barco. De technologiegroep breide een sterk slot aan een goed boekjaar 2022, met een omzet die in het vierde kwartaal 9 procent boven de verwachtingen uitkwam. Het management had in oktober voor het boekjaar 2022 een omzetgroei met minstens 25 procent vooropgesteld. Barco ging daar ruim boven met een omzet van 1,06 miljard euro, of 31,6 procent meer dan een jaar eerder. De groep profiteerde van de sterke dollar voor de omzet buiten Europa. Exclusief wisselkoersverschillen kwam de omzetgroei op 24 procent uit.

...

De coronapandemie is stilaan niets meer dan een nare herinnering voor Barco. De technologiegroep breide een sterk slot aan een goed boekjaar 2022, met een omzet die in het vierde kwartaal 9 procent boven de verwachtingen uitkwam. Het management had in oktober voor het boekjaar 2022 een omzetgroei met minstens 25 procent vooropgesteld. Barco ging daar ruim boven met een omzet van 1,06 miljard euro, of 31,6 procent meer dan een jaar eerder. De groep profiteerde van de sterke dollar voor de omzet buiten Europa. Exclusief wisselkoersverschillen kwam de omzetgroei op 24 procent uit.Ook de winstgevendheid ging er flink op vooruit. De aangepaste bedrijfswinst of ebitda bedroeg vorig jaar 126,5 miljoen euro. Dat betekent een marge van 12 procent. Een jaar eerder was dat 7,3 procent. In de tweede jaarhelft lag de ebitda-marge zelfs op 13,7 procent. Barco verdiende netto 75,2 miljoen euro, tegenover 8,9 miljoen in 2021. Per aandeel ging de winst vooruit van 0,1 naar 0,84 euro per aandeel. De orders lagen de voorbije twaalf maanden een fractie hoger dan de omzet. De waarde van het orderboek bedroeg eind vorig jaar 496,5 miljoen euro. Entertainment is de grootste afdeling volgens omzet (+28,9%), maar de winstgevendheid was vorig jaar de laagste van de groep met een ebitda-marge van 6,9 procent. In de tweede jaarhelft lag dat cijfer al een stuk hoger (12,6%) door het herstel van de cinemasector en een hogere vraag naar laserprojectoren. Entreprise groeide vorig jaar met 36,1 procent en de ebitda-marge is met 19,1 procent de hoogste van de groep. De vergadertool ClickShare is al in meer dan 1,1 miljoen vergaderzalen geïnstalleerd. Healthcare groeide met 30,7 procent en de marge lag met 11,2 procent net iets onder het groepsgemiddelde. De vrije kasstroom kwam vorig jaar uit op 13,1 miljoen euro, fors onder de verwachte 55 miljoen euro en de 78 miljoen euro van een jaar eerder. Daar is een verklaring voor: het werkkapitaal nam met 104 miljoen euro toe. Barco hield grotere voorraden aan om de beperkingen in de aanvoerketen op te vangen. Door de sterke omzetgroei van het vierde kwartaal zijn ook de klantentegoeden gestegen. Beide elementen zullen in 2023 stabiliseren. Barco voorspelt voor het boekjaar 2023 een omzetgroei tussen 10 en 15 procent. De ebitda-marge zal minstens 14 procent bedragen. Vorig najaar verwachtte Barco voor de komende drie jaar een gemiddelde organische omzetgroei van 7 tot 9 procent. Dat zou betekenen dat de groei vanaf 2024 weer iets lager is. De ebitda-marge zal in die periode tussen 14 en 18 procent liggen. De nettocashpositie was eind december gedaald naar 264 miljoen euro tegenover 310 miljoen een jaar eerder. Dat is te verklaren door de lagere kasstroom, de uitbetaling van het dividend en de verhoging van het belang in de Chinese joint venture Cinionic van 55 naar 80 procent. De raad van bestuur zal een dividend van 0,44 euro per aandeel voorstellen over het boekjaar 2022. Dat is 10 procent meer dan een jaar eerder en tegen de huidige koers goed voor een rendement van 1,6 procent.ConclusieZowel de omzet als de marges zit in de lift. Dat zien beleggers graag. Vooral bij Entertainment zit nog meer in het vat wanneer de Chinese economie later dit jaar normaliseert. De dollar zal dit jaar voor minder rugwind zorgen, maar op basis van de voorspelde groei en winstgevendheid moet voor het lopende boekjaar een winst per aandeel in de buurt van 1 euro mogelijk zijn. Barco is niet langer goedkoop en de grootste onderwaardering is weggewerkt. We verlagen het advies. Advies: houden/afwachten Risico: laagRating: 2AKoers: 26,72 euroTicker: BAR BBISIN-code: BE0003790079Markt: Euronext BrusselBeurskapitalisatie: 2,5 miljard euroK/w 2022: 32Verwachte k/w 2023: 27Koersverschil 12 maanden: +32%Koersverschil sinds jaarbegin: +12,5%Dividendrendement: 1,6%