Barco ontgoochelt niet

De opwaartse bijstelling van de prognoses zit al in de koers verrekend. Het grootste gevaar voor Barco is een sputterende economische groeimotor en dat risico is reëel.

In de eerste jaarhelft verdubbelde de koers van Barco bijna na een opwaartse bijstelling van de groeiprognoses. Daarbij legde Barco de lat wel lager door de cijfers van 2018 te herberekenen zonder de joint venture BarcoCFG. Die werd vanaf de tweede jaarhelft niet langer geconsolideerd, in de eerste zes maanden nog wel.

...

Verder lezen? Lees elke maand gratis 3 artikelen Ik registreer mij Ik ben al geregistreerd Als Trends-abonnee hebt u: digitale toegang via de website op pc en via de app op smartphone en tablet tot de magazines Trends (N/F), Knack, Sportmagazine (N/F) en Le Vif/L'Express

24/7 volledige toegang tot de websites van de 6 magazines met de +zone (exclusief voor abonnees) en de archieven (tot 20 jaar terug)

digitale toegang tot op 3 toestellen tegelijk zodat uw gezinsleden kunnen meegenieten (thuis of op kot) Ik neem een abonnement Ik ben al abonnee ×